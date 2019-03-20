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Общество

Самарский "Маяк" собирает друзей на свой день рождения

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Гостей ожидает яркая программа с неожиданным сюжетом, ведь концепция 9-й годовщины любимой радиостанции - "Театр у микрофона". Ответственные за создание атмосферы - Самарская актерская мастерская "Доктор Чехов". Актеры представят адаптацию спектакля "Шоу крипс - история одного кастинга".

Фото: ГТРК "Самара"

Приглашены столичные ведущие "Маяка": Рита Митрофанова - лауреат премий "Овация", "Радиомания" и "Премии Попова", Александр Пушной - известный российский музыкант-мультиинструменталист, певец, телеведущий, шоумен и актер, знаменитый телевизионный и радиоведущий Владимир Аверин. Они тоже попробуют себя в театральном амплуа и порадуют сюрпризами самарскую публику. Рита Митрофанова, общаясь со "смотрителями Маяка", пообещала привезти специальную аппаратуру и отыграть эксклюзивный DJ-сет для гостей вечера. Компанию ей составит Александр Пушной, который будет аккомпанировать на гитаре и исполнять свои песни.

Билетов в продаже нет, но их можно выиграть, дозвонившись в прямой эфир "Маяка" каждый будний день в 11:50. Все, что нужно сделать, - правильно ответить на вопрос ведущих. Времени остается мало - следите за медиаресурсами ГТРК "Самара".

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