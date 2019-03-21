Следователи СК РФ начали проверку по факту пожара с тремя погибшими в Самаре

В среду, 20 марта, Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары СК РФ начата доследственная проверка по факту обнаружения тел трех человек после тушения пожара в доме на ул. Обувнаой, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:42. Огонь охватил площадь в 80 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг "1-Бис". В его тушении участвовал 41 человек, использовалось 11 спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 18:23.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, в рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности погибших.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.