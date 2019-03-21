Турист привез из Вьетнама чучела сиамских крокодилов

В аэропорту Курумоч на таможенном контроле у одного из пассажиров рейса Нячанг - Самара в чемоданах нашли чучела крокодилов, завернутые в бумагу, сообщает пресс-служба Самарской таможни

"Разрешительных документов на товар, а также пассажирской таможенной декларации у мужчины не оказалось, поэтому сувениры были изъяты. Мужчина пояснил, что приобрел их в качестве сувениров для детей. Стоимости предметов не помнит, c правилами ввоза и с информацией на таможенных информационных стендах незнаком", - рассказывает начальник таможенного поста "Аэропорт Самара" Антон Антонов.

Чучела были направлены на экспертизу, которая показала, что это копия сиамского крокодила. Находка подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Рыночная стоимость чучел крокодилов на момент ввоза составляла более 14,5 тыс. рублей.

По этому факту будут возбуждены дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров и за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров.