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Общество

Турист привез из Вьетнама чучела сиамских крокодилов

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В аэропорту Курумоч на таможенном контроле у одного из пассажиров рейса Нячанг - Самара в чемоданах нашли чучела крокодилов, завернутые в бумагу, сообщает пресс-служба Самарской таможни

Фото: http://ptu.customs.ru/index.php

"Разрешительных документов на товар, а также пассажирской таможенной декларации у мужчины не оказалось, поэтому сувениры были изъяты. Мужчина пояснил, что приобрел их в качестве сувениров для детей. Стоимости предметов не помнит, c правилами ввоза и с информацией на таможенных информационных стендах незнаком", - рассказывает начальник таможенного поста "Аэропорт Самара" Антон Антонов.

Чучела были направлены на экспертизу, которая показала, что это копия сиамского крокодила. Находка подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Рыночная стоимость чучел крокодилов на момент ввоза составляла более 14,5 тыс. рублей.

По этому факту будут возбуждены дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров и за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров.

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