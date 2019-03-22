Светлана Балясова: создание доступной среды - один из приоритетов работы Красноярской администрации

О реализации программы "Доступная среда" в Красноярском районе рассказала руководитель управления потребительского рынка Светлана Балясова.

Фото: Василий Казицын

- Светлана Александровна, каковы основные направления реализации этой программы в нашем районе?

- Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями - один из приоритетов работы районной администрации. Всего на нашей территории 66 социально значимых объектов, включающих в себя объекты социальной защиты и социального обслуживания, государственного и муниципального управления, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения, образования, труда и занятости, кредитно-финансового управления и объекты потребительского рынка и сферы услуг.

- Все ли они доступны для людей с ограниченными возможностями?

- К сожалению, не все. Нормы строительства прежних лет не предусматривали конструктивных решений, облегчающих передвижение маломобильных граждан, поэтому беспрепятственно пользоваться ими люди с ограниченными возможностями не могут. Однако благодаря реализации программы "Доступная среда" мы постепенно исправляем эту ситуацию.

- Что уже сделано?

- В 2017 году на территории нашего района принято решение о разработке муниципальной программы "Доступная среда жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2019 годы".

В том же году проведены мероприятия по переоборудованию ГБОУ СОШ пос. Мирный и общественного туалета в с. Красный Яр, установлены дорожные знаки "Парковка для инвалидов" около магазина "Универмаг" с. Красный Яр.

В 2018 году проведены мероприятия по приспособлению здания МБУ ДО "Красноярская детская школа искусств": это реконструкция крыльца, пандусы, поручни.

В этом году работа продолжается. Всего за девять месяцев 2018 года проведены мероприятия по обустройству учреждений культуры и образования: в восьми учреждениях образования и в двух Домах культуры установлены стационарные пандусы; в 12 учреждениях образования и в 19 учреждениях культуры установлены системы вызова помощи маломобильным гражданам; в четырех учреждениях образования и в девяти учреждениях культуры установлены устройства в помещениях, позволяющие преодолеть препятствия (приставной пандус, перекатной пандус, накладной пандус на лестницу или телескопический); в одном учреждении культуры установлены предупреждающие знаки на стеклянных поверхностях входной группы.

- С общественными местами понятно. Делается ли что-то в местах проживания таких граждан?

- На территории муниципального района Красноярский Самарской области работает межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах.

За это время обследовано 140 жилых помещений, в которых проживают инвалиды.

В прошлом году разработан и осуществлен перечень мероприятий, необходимых для более комфортного проживания таких людей: установлен пандус на крыльце подъезда дома по ул. Новосадовая, пос. Новосемейкино; установлен складной пандус в подъезде на лестничном пролете первого этажа многоквартирного дома по ул. Полевая, пос. Мирный; установлен стационарный пандус в подъезде на лестничном пролете первого этажа многоквартирного дома по ул. Комсомольская, пос. Мирный; проведены работы по расширению дверного проема при входе в подъезд по улице Ново-больничная, с. Красный Яр.

- Это если инвалид проживает на первом этаже. А если выше?

- Это действительно проблема, и решить ее мы думаем с помощью пилотного пока проекта приобретения мобильных лестничных подъемников. В этом году администрация приобретет два таких подъемника.

- Можно ли сказать, что Красноярский район становится доступнее для людей с ограниченными возможностями?

- Безусловно. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что понятие "доступная среда" уже вышло за рамки муниципальной программы, став социальным явлением. На территории муниципального района Красноярский Самарской области вопросами безбарьерной среды занимаются не только представители власти, но и негосударственные организации.

Так, в 2018 году за счет софинансирования со стороны ООО "ТехРемКомплект" (директор Дмитрий Перезнатнов) был установлен пандус на крыльце указанного выше жилого дома пос. Новосемейкино, за счет средств АО "Самаранефтегаз" пандусом обустроен спортзал Новобуянского СДК "Россия".

Выполнение указанных выше мероприятий позволит людям с ограниченными возможностями здоровья вести более активный образ жизни.