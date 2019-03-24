В Самаре усиленные наряды пожарных тушили кровлю бывшего ДК "Знамя"

В субботу, 23 марта, в 16:19 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Белгородская, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибыв на место происшествия пожарные установили, что горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 90 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 28 человек, которые использовали девять спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 18:25.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что пострадавших нет.

Как сообщают самарцы в соцсетях, пожар был в здании бывшего клуба "Знамя".