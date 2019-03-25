Один день без дождя: последняя неделя марта будет мокрой

На последней неделе марта в Самаре синоптики прогнозируют лишь один день без осадков — 26 марта, сообщается на сайте Приволжского УГМС.

В остальные дни ожидаются дожди разной интенсивности при температуре воздуха от 3°C до 6°C. Самыми "мокрыми" должны стать 25, 27 и 28 марта.

Ночами также прогнозируются осадки: в ночь на вторник — снег, на среду и четверг — снег с дождем. Единственная "сухая" ночь — с четверга на пятницу. В ночь на субботу и на воскресенье ожидается снег.

Ночная температура будет колебаться от +1°C до -4°C.