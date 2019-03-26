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ДТП Происшествия

В Сызрани иномарка врезалась в три припаркованных автомобиля

СЫЗРАНЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Во вторник, 6 марта, в Сызрани в районе СИЗО-22 столкнулись четыре автомобиля, сообщает ktv-ray.ru.

По информации издания, около 09:00 автомобиль Opel Corsa с ульяновскими номерами врезался в припаркованные автомобили. К месту аварии прибыли медики, пожарные, сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, за рулем иномарки находилась женщина. Она ехала со стороны ул. Гидротурбинная в сторону ул. Хлебцевича. На повороте, ее автомобиль занесло, в результате чего она врезалась в стоящую на "стихийной" парковке иномарку марки Geely MK. От удара Geely отбросило на две стоящие машины Hyundai Creta и Opel Astra. Все автомобили получили повреждения.

Как рассказали очевидцы столкновения, автоледи находилась в шоковом состоянии от случившегося.

В обстоятельствах массового ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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