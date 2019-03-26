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В "Художественном" покажут премьеру комедии "Пляжный бездельник"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 марта, в 19:00 клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажет премьеру новой комедии от режиссера Хармони Корина "Пляжный бездельник".

Режиссер, сценарист и писатель Хармони Корин, известный по фильмам "Детки" (1995) и "Отвязные каникулы" (2013), является яркой фигурой современного кино, музыки и искусства.

После семилетнего перерыва, прошедшего после премьеры предыдущей картины Хармони Корина "Отвязные каникулы", режиссер возвратился в кинематограф с новым фильмом, который снят на тех же пляжах Майами, а главным героем на этот раз стал "поэт-травокур" в исполнении Мэттью МакКонахи.

Интересно, в что фильме "Пляжный бездельник" снялся Джона Хилл, режиссер фильма "Середина 90-х", предпремьерный показ которого зрители "Треугольника" увидели 13 марта 2019 года. В свою очередь, режиссер "Пляжного бездельника" Хармони Корин снялся в фильме "Середина 90-х" в эпизодической роли Тодда.

Отвязный тусовщик по кличке Лунный пес плевать хотел на все общественные нормы. Все, что ему нужно, — это бабки на бухло и пляжные вечеринки. Но если он не допишет поэму, не получит наследства покойной жены. И стоит ли из-за этого париться?

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Снуп Догг, Айла Фишер, Стефания Оуэн, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл.

Хармони Корин родился в калифорнийском городке Болинас. В 18 лет уехал в Нью-Йорк, где поступил в Нью-Йоркский университет, но позже бросил учебу. В первой половине 1990-х гг. он познакомился с фотографом Ларри Кларком, который в то время начинал работу над своим режиссерским дебютом — фильмом "Детки". Хармони Корин стал одним из сценаристов этого фильма и сосредоточил рассказ на 24 часах полной секса и наркотиков жизни тинэйджеров из Манхэттена в эпоху СПИДа. Пресса хвалила его за изображение образа жизни и отсутствия перспектив современной американской молодежи.

В картине "Гуммо" (1997), ставшей режиссерским дебютом Корина, бескомпромиссно показано юношеское отчуждение в Средней Америке. Критики хвалили режиссерскую работу Корина за изобретательное повествование и использование ручной видеокамеры.

В 1999 г. лента "Жюльен — мальчик-ослик" заслужила повсеместные похвалы за новаторское использование принципов манифеста "Догма-95". Это была вторая полнометражная картина режиссера, которая снималась в хронологической последовательности ручными камерами при естественном освещении, главные роли в ней исполнили Юэн Бремнер и Вернер Херцог.

Также Корин снимал документальные ленты, такие, как Above the Below о Дэвиде Блейне, который 44 дня провисел в ящике из плексигласа над Темзой, режиссировал музыкальные видеоклипы (Sonic Youth, Cat Power, Will Oldham) и писал книги (роман A Crackup at the Race Riots).

Он участвует и в жизни музыкального мира: как певец (диск Уилла Олдема Ease Down the Road), соавтор слов (песня Бьорк Harm of Will в ее альбоме 2001 года Vespetine). Кроме того, Хармони Корин является другом легенды скейтбординга Марка Гонзалеса, который снялся в нескольких работах Корина.

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