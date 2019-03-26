В "Художественном" покажут премьеру комедии "Пляжный бездельник"

В четверг, 28 марта, в 19:00 клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажет премьеру новой комедии от режиссера Хармони Корина "Пляжный бездельник".

Режиссер, сценарист и писатель Хармони Корин, известный по фильмам "Детки" (1995) и "Отвязные каникулы" (2013), является яркой фигурой современного кино, музыки и искусства.

После семилетнего перерыва, прошедшего после премьеры предыдущей картины Хармони Корина "Отвязные каникулы", режиссер возвратился в кинематограф с новым фильмом, который снят на тех же пляжах Майами, а главным героем на этот раз стал "поэт-травокур" в исполнении Мэттью МакКонахи.

Интересно, в что фильме "Пляжный бездельник" снялся Джона Хилл, режиссер фильма "Середина 90-х", предпремьерный показ которого зрители "Треугольника" увидели 13 марта 2019 года. В свою очередь, режиссер "Пляжного бездельника" Хармони Корин снялся в фильме "Середина 90-х" в эпизодической роли Тодда.

Отвязный тусовщик по кличке Лунный пес плевать хотел на все общественные нормы. Все, что ему нужно, — это бабки на бухло и пляжные вечеринки. Но если он не допишет поэму, не получит наследства покойной жены. И стоит ли из-за этого париться?

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Снуп Догг, Айла Фишер, Стефания Оуэн, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл.