16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский университет представил разработки искусственного интеллекта В Самарском политехе завершился региональный этап конкурса "Взлет" Коллектив СГЭУ выбрал ректором Светлану Ашмарину Самарские депутаты предложили отчислять детсадовцев за прогулы Роман Самсонов: "Пост ректора для меня совершенно не критичен"

Образование Общество

Очередной этап распределения свободных мест в детсадах пройдет 27 марта

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати

В среду, 27 марта, в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, городской департамент образования рекомендовал родителям до 26 марта проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг (в разделе "Образовательные организации").

Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений Самары можно скачать по ссылке.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания предпочтения).

Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

  • даты регистрации ребенка в электронном реестре;
  • возраста ребенка по состоянию к 1 сентября 2018 г.;
  • направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в МДОУ родителям сообщат специалисты МДОУ в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса "Очередник" в статус "Направлен". Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (раздел "Поиск заявлений") и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

Необходимо также предоставить своевременное письменное подтверждение согласия с предоставленным местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого родителям необходимо обращаться непосредственно в детсад, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31