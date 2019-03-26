Очередной этап распределения свободных мест в детсадах пройдет 27 марта

В среду, 27 марта, в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, городской департамент образования рекомендовал родителям до 26 марта проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг (в разделе "Образовательные организации").

Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений Самары можно скачать по ссылке.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания предпочтения).

Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию к 1 сентября 2018 г.;

направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в МДОУ родителям сообщат специалисты МДОУ в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса "Очередник" в статус "Направлен". Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (раздел "Поиск заявлений") и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

Необходимо также предоставить своевременное письменное подтверждение согласия с предоставленным местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого родителям необходимо обращаться непосредственно в детсад, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.