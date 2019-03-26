ВККС ищет еще одного заместителя председателя Самарского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила об открытии вакантной должности заместителя председателя Самарского областного суда. Заявления от претендентов будут приниматься до 25 апреля.

Как пояснили Волга Ньюс в пресс-службе облсуда, речь идет о месте, занимаемом в настоящее время в настоящее время Сергеем Шкуровым.

"Срок его полномочий истекает через полгода", — уточнили в суде.

Сергей Шкуров занимает должность заместителя председателя Самарского областного суда с ноября 2013 года. Свою карьеру он начал в Комсомольском районном суде Тольятти в должности судьи в 1986 году. В 1990 г. он был назначен заместителем председателя этого суда, а в 2001 г. — его председателем.

Напомним, это уже второе объявление ВККС об открытии должности заместителя председателя Самарского областного суда за текущий месяц. Так, в середине марта было объявлено о поиске кандидатов на место Вадима Кудинова, который с 18 марта 2019 г. был назначен председателем Самарского облсуда.

До этого — с 2013 г. — он являлся заместителем председателя облсуда. На посту председателя суда он занял место Любови Дроздовой, которая в феврале текущего года ушла в отставку по собственному желанию. Она возглавляла Самарский облсуд с 2007 года.