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ВККС ищет еще одного заместителя председателя Самарского облсуда

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила об открытии вакантной должности заместителя председателя Самарского областного суда. Заявления от претендентов будут приниматься до 25 апреля.

Как пояснили Волга Ньюс в пресс-службе облсуда, речь идет о месте, занимаемом в настоящее время в настоящее время Сергеем Шкуровым.

"Срок его полномочий истекает через полгода", — уточнили в суде.

Сергей Шкуров занимает должность заместителя председателя Самарского областного суда с ноября 2013 года. Свою карьеру он начал в Комсомольском районном суде Тольятти в должности судьи в 1986 году. В 1990 г. он был назначен заместителем председателя этого суда, а в 2001 г. — его председателем.
Напомним, это уже второе объявление ВККС об открытии должности заместителя председателя Самарского областного суда за текущий месяц. Так, в середине марта было объявлено о поиске кандидатов на место Вадима Кудинова, который с 18 марта 2019 г. был назначен председателем Самарского облсуда.

До этого — с 2013 г. — он являлся заместителем председателя облсуда. На посту председателя суда он занял место Любови Дроздовой, которая в феврале текущего года ушла в отставку по собственному желанию. Она возглавляла Самарский облсуд с 2007 года.

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