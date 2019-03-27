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Работающие ветераны труда предпенсионного возраста будут получать единую денежную выплату

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ветеранам труда регионального значения, которые достигли предпенсионного возраста (55 — для женщин и 60 лет — для мужчин) назначили единую денежную выплату. Соответствующие поправки в закон "О ветеранах труда Самарской области" утвердили депутаты Самарской губернской думы в ходе очередного пленарного заседания.

Изменения в закон были подготовлены парламентариями по поручению губернатора Дмитрия Азарова в связи с увеличением пенсионного возраста. Для получения ЕДВ, размер которых рассчитывается индивидуально, пенсионер или работающий ветеран труда не должен зарабатывать более 21 647 рублей.

"Сегодня мы приняли закон, который уравнял работающих и неработающих ветеранов труда в праве получать ЕДВ. Это вопрос социальной справедливости", — отметил спикер губдумы Геннадий Котельников.

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