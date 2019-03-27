АКОМ принял участие в специализированной выставке "Автономные источники тока"

В Москве завершилась 28-я Международная специализированная выставка "Автономные источники тока". Как и в прошлые годы, ее организаторами выступили Международная ассоциация производителей химических источников тока "ИНТЕРБАТ" и Национальная ассоциация производителей "РУСБАТ". А участниками стали свыше шести десятков ведущих предприятий не только из России, но и Европы, Азии, Китая, Америки и других стран.

Стенд АО "Группа компаний АКОМ"

Группа компаний "АКОМ" традиционно стала одним из основных экспонентов выставки. Посетители и участники выставки отметили стенд компании, его инновационность, технологичность и креативность. Так и должен быть представлен лидер по производству аккумуляторов в России. На экспозиции "АКОМ" можно было ознакомиться с уже хорошо зарекомендовавшими себя линейками выпускаемых батарей, а также с новинками — РУСБАТ и РУСБАТ+. Кроме того, была представлена инновационная разработка — АКБ "ULTIMATUM AGM". Лидер аккумуляторного производства — "АКОМ" первым в России начал производство полного цикла стартерных АКБ с технологией AGM. Уже в апреле этого года данная батарея поступит в продажу.

Также посетители стенда могли ознакомиться с концепцией "АКОМ — покоритель стихий". В 2018 году "АКОМ" стал активным участником экспедиции на Северный полюс, где в экстремальных условиях был протестирован и показал отличную работу аккумулятор АКОМ+EFB. В планах компании продолжать покорять экстремальные маршруты, и уже в этом году планируется путешествие к подножью вулкана для демонстрации работоспособности аккумуляторов завода "АКОМ" в суровых условиях.

АКОМ стал не только основным участником международной выставки, но и ее полноправным организатором. Так, в первый день мероприятия "АКОМ" организовал и провел сессию по маркетингу аккумуляторного производства и GR-диспут: выбор производителей химических источников тока — господдержку получать (,) нельзя (,) отказаться. В рамках деловой программы были освещены вопросы по ситуации на российском и мировом рынках аккумуляторных батарей, тенденции на рынке автопроизводителей, озвучены итоги 2018 года и прогнозы отрасли на ближайшие годы. Участники смогли ознакомиться с технологиями проведения маркетинговых исследований и аналитикой рынка аккумуляторных батарей. Кроме того, "АКОМ" рассказал об основных маркетинговых каналах для выстраивания эффективной коммуникации с потребителями батарей.

стенд АО "Группа компаний АКОМ"

Как известно, "АКОМ" является лидером и по привлечению и использованию финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки.

В рамках GR-диспута были рассмотрены и обсуждены темы по государственной поддержке участников отрасли, содействию развитию отрасли и экспансии на мировом рынке через приоритетные и национальные проекты, а также "АКОМ" рассказал о своем успешном опыте по взаимодействию с органами власти и запуске GR-центра для оказания содействия промышленным предприятиям в привлечении мер государственной поддержки, что позволит экономить более 1,0 млн руб. в год и обеспечит возврат на каждый вложенный рубль инвестиций 10 копеек из госбюджета.

"АКОМ" всегда ставит перед собой амбициозную цель стать глобальной компанией, и создание GR-центра закрепит ее, ведь глобальная компания действует, в том числе в интересах и на благо делового сообщества.

По итогам проведенных сессий "АКОМ" продемонстрировал, что полностью обладает информацией о рынке химических источников тока, его тенденциях и перспективах развития, а также владеет профессиональными компетенциями для оказания влияния на изменения аккумуляторной отрасли в России. В ходе деловой части "АКОМ" подтвердил, что является лидером и в таких направлениях, как маркетинг и GR. Но самое главное — "АКОМ" готов развиваться и делиться накопленным опытом и знаниями с предприятиями-производителями химических источников тока для консолидации отрасли.

Заседание Совета директоров предприятий отрасли ХИТ

В ходе выставки состоялось ежегодное заседание совета директоров предприятий отрасли химических источников тока. На нем рассматривались вопросы, влияющие на развитие отрасли, в равной степени, затрагивающие всех российских производителей, среди которых основными являются сырьевая безопасность для изготовления свинцово-кислотных источников тока, повышение размера экологического сбора на свинцовые аккумуляторы, снижение уровня импортозависимости как в отношении поставок источников тока на отечественный рынок, так и за счет повышения уровня локализации производимой продукции и др. По итогам заседания составлен протокол с принятыми решениями, направленными на создание благоприятных условий развития отрасли.

Также состоялись собрания членов Международной ассоциации "Интербат" и Ассоциации "РУСБАТ", в состав которых входит АО "ГК АКОМ".

Участие в подобных мероприятиях позволяет установить новые деловые контакты, укрепить партнерские связи и вместе найти новый импульс к развитию аккумуляторной промышленности в России.