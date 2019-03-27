16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кредитор заявил о вывозе с СПЗ подшипников под видом мусора Президентом компании "Электрощит Самара" назначен Владимир Шатунин "КРОНЕ-Автоматика" запустит в Самаре производство дозирующих контроллеров Президент "АКОМ" получил награду Минпрома РФ Электрощит выходит на новый уровень

Приборостроение Машиностроение

АКОМ принял участие в специализированной выставке "Автономные источники тока"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати

В Москве завершилась 28-я Международная специализированная выставка "Автономные источники тока". Как и в прошлые годы, ее организаторами выступили Международная ассоциация производителей химических источников тока "ИНТЕРБАТ" и Национальная ассоциация производителей "РУСБАТ". А участниками стали свыше шести десятков ведущих предприятий не только из России, но и Европы, Азии, Китая, Америки и других стран.

Стенд АО "Группа компаний АКОМ"

Группа компаний "АКОМ" традиционно стала одним из основных экспонентов выставки. Посетители и участники выставки отметили стенд компании, его инновационность, технологичность и креативность. Так и должен быть представлен лидер по производству аккумуляторов в России. На экспозиции "АКОМ" можно было ознакомиться с уже хорошо зарекомендовавшими себя линейками выпускаемых батарей, а также с новинками — РУСБАТ и РУСБАТ+. Кроме того, была представлена инновационная разработка — АКБ "ULTIMATUM AGM". Лидер аккумуляторного производства — "АКОМ" первым в России начал производство полного цикла стартерных АКБ с технологией AGM. Уже в апреле этого года данная батарея поступит в продажу.

Также посетители стенда могли ознакомиться с концепцией "АКОМ — покоритель стихий". В 2018 году "АКОМ" стал активным участником экспедиции на Северный полюс, где в экстремальных условиях был протестирован и показал отличную работу аккумулятор АКОМ+EFB. В планах компании продолжать покорять экстремальные маршруты, и уже в этом году планируется путешествие к подножью вулкана для демонстрации работоспособности аккумуляторов завода "АКОМ" в суровых условиях.

АКОМ стал не только основным участником международной выставки, но и ее полноправным организатором. Так, в первый день мероприятия "АКОМ" организовал и провел сессию по маркетингу аккумуляторного производства и GR-диспут: выбор производителей химических источников тока — господдержку получать (,) нельзя (,) отказаться. В рамках деловой программы были освещены вопросы по ситуации на российском и мировом рынках аккумуляторных батарей, тенденции на рынке автопроизводителей, озвучены итоги 2018 года и прогнозы отрасли на ближайшие годы. Участники смогли ознакомиться с технологиями проведения маркетинговых исследований и аналитикой рынка аккумуляторных батарей. Кроме того, "АКОМ" рассказал об основных маркетинговых каналах для выстраивания эффективной коммуникации с потребителями батарей.

стенд АО "Группа компаний АКОМ"

Как известно, "АКОМ" является лидером и по привлечению и использованию финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки.

В рамках GR-диспута были рассмотрены и обсуждены темы по государственной поддержке участников отрасли, содействию развитию отрасли и экспансии на мировом рынке через приоритетные и национальные проекты, а также "АКОМ" рассказал о своем успешном опыте по взаимодействию с органами власти и запуске GR-центра для оказания содействия промышленным предприятиям в привлечении мер государственной поддержки, что позволит экономить более 1,0 млн руб. в год и обеспечит возврат на каждый вложенный рубль инвестиций 10 копеек из госбюджета.

"АКОМ" всегда ставит перед собой амбициозную цель стать глобальной компанией, и создание GR-центра закрепит ее, ведь глобальная компания действует, в том числе в интересах и на благо делового сообщества.

По итогам проведенных сессий "АКОМ" продемонстрировал, что полностью обладает информацией о рынке химических источников тока, его тенденциях и перспективах развития, а также владеет профессиональными компетенциями для оказания влияния на изменения аккумуляторной отрасли в России. В ходе деловой части "АКОМ" подтвердил, что является лидером и в таких направлениях, как маркетинг и GR. Но самое главное — "АКОМ" готов развиваться и делиться накопленным опытом и знаниями с предприятиями-производителями химических источников тока для консолидации отрасли.

Заседание Совета директоров предприятий отрасли ХИТ

В ходе выставки состоялось ежегодное заседание совета директоров предприятий отрасли химических источников тока. На нем рассматривались вопросы, влияющие на развитие отрасли, в равной степени, затрагивающие всех российских производителей, среди которых основными являются сырьевая безопасность для изготовления свинцово-кислотных источников тока, повышение размера экологического сбора на свинцовые аккумуляторы, снижение уровня импортозависимости как в отношении поставок источников тока на отечественный рынок, так и за счет повышения уровня локализации производимой продукции и др. По итогам заседания составлен протокол с принятыми решениями, направленными на создание благоприятных условий развития отрасли.

Также состоялись собрания членов Международной ассоциации "Интербат" и Ассоциации "РУСБАТ", в состав которых входит АО "ГК АКОМ".

Участие в подобных мероприятиях позволяет установить новые деловые контакты, укрепить партнерские связи и вместе найти новый импульс к развитию аккумуляторной промышленности в России.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31