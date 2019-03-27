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Геннадий Котельников избран в совет Российского союза ректоров

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников избран в совет Российского союза ректоров.

Как сообщает пресс-служба думы, такое решение было принято 25 марта в ходе работы международного форума "Университеты, общество и будущее человечества", который проходил в МГУ имени М. В. Ломоносова. В рамках форума состоялись съезды Российского союза ректоров и Евразийской ассоциации университетов.

Там же был переизбран президент Российского союза ректоров — им вновь стал академик РАН Виктор Садовничий, который занимает эту должность 25 лет.

В форуме приняли участие более 1,5 тыс. человек, среди которых ректоры и президенты ведущих отечественных и зарубежных университетов, представители научных организаций, международных инновационных компаний, академических кругов и госорганов.

Геннадий Котельников, являющийся также председателем Совета ректоров вузов Самарской области, возглавлял делегацию от региона.

Выступая на съезде Российского Союза ректоров, Геннадий Котельников высоко оценил работу организации и большой личный вклад ее президента и ректора МГУВиктора Садовничего в развитие высшей школы России, а также поддержал его кандидатуру к переизбранию на очередной срок.

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