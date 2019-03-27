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Образование Общество

Самарский колледж незаконно сдавал в аренду помещения

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прокуратура при проверке обнаружила в Самарском многопрофильном колледже им. Бартенева В.В. нарушения при использовании госсобственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как выяснило надзорное ведомство, руководитель колледжа без согласия собственника — областного министерства имущественных отношений заключил с ИП и юридическими лицами договоры аренды помещений учреждения.

Прокуратура района внесла в адрес директора колледжа представление. Помимо этого, в отношении образовательного учреждения и его директора возбудили 18 административных дел по ст. 7.35 КоАП РФ ("Нарушение госучреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным имуществом").

В результате должностное и юридическое лицо привлекли к административной ответственности — штрафу более 38 тыс. рублей. Помимо этого, прокурор направил в Арбитражный суд Самарской области иски о признании сделок недействительными и освобождении помещений.

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