Самарский колледж незаконно сдавал в аренду помещения

В Самаре прокуратура при проверке обнаружила в Самарском многопрофильном колледже им. Бартенева В.В. нарушения при использовании госсобственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как выяснило надзорное ведомство, руководитель колледжа без согласия собственника — областного министерства имущественных отношений заключил с ИП и юридическими лицами договоры аренды помещений учреждения.

Прокуратура района внесла в адрес директора колледжа представление. Помимо этого, в отношении образовательного учреждения и его директора возбудили 18 административных дел по ст. 7.35 КоАП РФ ("Нарушение госучреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным имуществом").

В результате должностное и юридическое лицо привлекли к административной ответственности — штрафу более 38 тыс. рублей. Помимо этого, прокурор направил в Арбитражный суд Самарской области иски о признании сделок недействительными и освобождении помещений.