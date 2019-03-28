В региональное ГУ МВД приехала проверка УСБ МВД РФ

В ГУ МВД по Самарской области приехала проверка собственной безопасности МВД. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"После моего обращения к министру Владимиру Колокольцеву в Самарское ГУ МВД приехала проверка собственной безопасности МВД. Суть: разобраться, почему руководство массово увольняет сотрудников, помогающих разоблачить коллег-оборотней. Тех же, кого, действительно, надо увольнять, не трогают", — написал парламентарий.

Возможно Александр Хинштейн имеет в виду ситуацию с увольнением шестерых сотрудников полиции в Челно-Вершинском районе, заявивших на своего начальника в ФСБ.

В ГУ МВД сообщение депутата не комментируют.

Напомним, все они были уволены за "служебный проступок". Виктория Коробкова, Анастасия Филиппова, Екатерина Филиппова, Ринат Нуреев, Наталья Маховикова и Ильнар Хисматов не захотели по незаконному требованию своего руководителя, тогда еще начальника отдела полиции Челно-Вершинского района, Рафката Расулова частично отдать ему свои премии, полученные в честь Дня полиции. Деньги подчиненные начальству передали, но сообщили об этом сотрудникам Управления ФСБ по Самарской области.

Расулову вынесли приговор — признали его виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовали на 40 тыс. рублей. А позже в отношении жаловавшихся на начальника людей областное ГУ МВД организовало служебную проверку. Причем, как следует из материалов суда Исаклинского района, она была инициирована именно в связи с конфликтом с Расуловым.

Проверка якобы установила некий служебный проступок, который совершили жаловавшиеся на начальника отдела полиции люди, и всех шестерых уволили.

Суд Исаклинского района в мае 2018 г. признал увольнение незаконным, восстановил работников в должностях и постановил выплатить им зарплаты за вынужденно пропущенное время работы.

Но руководство регионального ГУ МВД обжаловало решение районного суда в областной. А там постановили: сотрудников, жаловавшихся на начальника, уволить.

Из апелляционного определения облсуда следует, что полицейские виновны в том, что отдали Расулову деньги по его незаконному требованию. Суд учел, что кто-то из сотрудников вернул Расулову часть денег, поскольку был уверен, что ему по ошибке выплатили "лишнего", а кто-то считал, что отдает деньги на ремонт помещений.