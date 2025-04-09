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Власть и политика

Глава Исаклинского района отправлен в отставку из-за субсидий брату

ИСАКЛЫ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исаклинский райсуд удовлетворил требования прокурора об изменении основания увольнения главы этого же района Валерия Ятманкина. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как отмечает надзорное ведомство, ранее была проведена проверка соблюдения закона об урегулировании конфликта интересов.

"Установлено, что в период 2020–2024 гг. комиссия по вопросам предоставления мер поддержки сельскохозяйственным производителям под председательством главы района Валерия Ятманкина неоднократно принимала решения о предоставлении субсидий его родному брату — индивидуальному предпринимателю, а в рамках мероприятий государственного экологического контроля (надзора) глава района объявлял ему предостережения", — рассказали в прокуратуре.

По закону Валерий Ятманкин должен был уведомить Собрание представителей района о возможном возникновении конфликта интересов. Но он этого не сделал. Тогда прокуратура подала в суд и потребовала прекратить полномочия главы района.

Но Собрание представителей района приняло решение о прекращении полномочий главы района в связи с отставкой по собственному желанию. Причем, Ятманкин написал в соцсетях, что "решение далось ему нелегко".

Сейчас же суд удовлетворил требования прокуратуры и вынес решение об изменении оснований и формулировки прекращения полномочий на связанную с неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Напомним, Ятманкин возглавлял муниципалитет с 2007 г. и переизбирался.

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