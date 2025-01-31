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Муниципалитеты Власть и политика

Валерий Ятманкин покинул пост главы Исаклинского района

ИСАКЛЫ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Исаклинского района Валерий Ятманкин покинул пост, который занимал с 2007 года. Об своей отставке по собственному желанию он сообщил на своей странице в ВКонтакте.

"Решение далось мне нелегко - 17 лет в должности главы на благо жителей района", - написал он, не пояснив причины такого шага.

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