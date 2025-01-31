Валерий Ятманкин покинул пост главы Исаклинского района

Глава Исаклинского района Валерий Ятманкин покинул пост, который занимал с 2007 года. Об своей отставке по собственному желанию он сообщил на своей странице в ВКонтакте.
"Решение далось мне нелегко - 17 лет в должности главы на благо жителей района", - написал он, не пояснив причины такого шага.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.