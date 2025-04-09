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Власть и политика

В Красноярском районе начат капремонт дороги "Урал" - Светлый Ключ

КРАСНЫЙ ЯР. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" начат капитальный ремонт региональной автомобильной дороги "Урал" - Светлый Ключ. Дорогу длиной 7,43 км отремонтируют на всем протяжении.

"Урал" - Светлый Ключ соединяет населенные пункты Красноярского района и входит в маршрут движения автомобильного транспорта к административному центру района - Красному Яру. Дорога также служит одним из туристических маршрутов Самарской области и ведет к водоемам и озерам, где организована рыбалка. Интенсивность движения по трассе составляет более 600 автомобилей в сутки.

В рамках капитального ремонта дорожного объекта запланированы работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, ремонту водопропускных труб, установке барьерного ограждения, замене дорожных знаков и нанесению разметки. Кроме того, в черте поселка Маршанка, который пересекает дорога, будут выполнены работы по строительству тротуаров и освещения.

В настоящее время дорожная организация в числе первых в регионе завершила укладку выравнивающего слоя проезжей части и приступила к работам по устройству остановочного пункта на территории Маршанки - площадки и заездного кармана. На следующей неделе дорожники планируют начать укладку верхнего слоя дорожного полотна.

Ремонт дорог с учетом их социальной значимости и потребностей граждан, а также обеспечение безопасного движения через населенные пункты является одной из задач национального проекта "Инфраструктура для жизни". В этом году по нацпроекту в Самарской области будет отремонтировано 217 км дорог, в том числе 180 км - регионального значения.

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