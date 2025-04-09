Правительство Самарской области утвердило новую меру поддержки участников СВО и членов их семей

В среду, 9 апреля, состоялось заседание правительства Самарской области, которое провел по поручению губернатора Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор — председатель правительства Михаил Смирнов. В заседании приняли участие члены правительства, главы муниципальных образований, представители Самарской Губернской Думы, органов правопорядка и надзорных органов. Заседание правительства Самарской области транслировалось в прямом эфире.

Областной кабинет министров рассмотрел 11 вопросов. Работа заседания началась с обсуждения вопросов министерства демографической и семейной политики Самарской области. Был утвержден порядок предоставления компенсации родителям части стоимости путевки в летние детские лагеря. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 194,6 млн рублей.

Напомним, всего в Самарской области в текущем году намерены охватить отдыхом и оздоровлением 47 тыс. школьников. Это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Дополнительные места в летних лагерях Самарской области были созданы по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Такое решение глава региона принял на основании обращений граждан, которые пожаловались на дефицит путевок.

Отдельно участники заседания рассмотрели вопрос о законодательном регулировании строительства быстровозводимых зданий модульного типа для учреждений здравоохранения.

В утвержденном на заседании постановлении правительства уточнен порядок принятия решений о возведении модульных зданий для медучреждений, требования, предъявляемые к строительству таких объектов и формированию их сметной стоимости.

"В этом году запланировано построить в общей сложности 54 объекта некапитального строительства — это фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. 28 ФАП в рамках федерального проекта (это с консолидированным бюджетом в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения") и 26 объектов в рамках прямого поручения губернатора", — рассказал министр здравоохранения Андрей Орлов.

"За ближайшие пять лет мы планируем построить более 200 медучреждений. В этом году мы наметили выполнить четвертую часть этого объема работ, — отметил Михаил Смирнов. — Доведите до муниципальных образований информацию о том, где именно появятся эти 28 ФАПов, чтобы коллеги обратили внимание на комплектование кадрами, и медучреждения как можно скорее полноценно заработали", — акцентировал внимание председатель правительства.

На заседании областного кабинета министров было принято решение о новой мере поддержки для участников специальной военной операции и вдов героев — компенсации их обучения на платных отделениях высших учебных заведений. Помощь героям СВО и поддержка членов их семей — постоянно в фокусе внимания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и правительства региона.

"Предусматривается предоставление в 2025 г. меры социальной поддержки участникам специальной военной операции, а также вдовам участников СВО в виде компенсации затрат на получение высшего образования в государственных образовательных организациях высшего образования. Средства на реализацию проекта постановления в 2025 г. предусмотрены министерству в поправках в закон Самарской области "Об областном бюджете", — сообщил министр высшего образования и науки области Марк Шлеенков. Денежная компенсация будет перечисляться на счета льготников.

Отдельным вопросом повестки стала поддержка малого предпринимательства в сфере креативных индустрий. На эти цели в 2025 г. планируется направить 11,5 млн рублей.

Новое расходное обязательство предусмотрено программой социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 гг. и направлено на реализацию поручений губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева о развитии креативных индустрий и повышении роли Самарской области в общероссийском рейтинге креативных регионов", — пояснил врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.

Кроме того, принято решение о предоставлении бюджетной инвестиции акционерному обществу "Гарантийный фонд Самарской области" в размере 50 млн рублей. Докапитализация фонда позволит сделать микрозаймы, предоставляемые фондом малым и средним предприятиям, более доступными и охватить такой мерой финансовой поддержки большее число компаний.