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Власть и политика

Сенатор Андрей Кислов провел прием граждан в Красноярском районе

КРАСНЫЙ ЯР. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор от Самарской области Андрей Кислов в рамках "региональной недели" посетил с рабочей поездкой Красноярский район. Парламентарий провел личный прием граждан, в котором приняли участие семьи военнослужащих, участвующих в СВО, а также посетил социальные объекты муниципалитета.

Фото: пресс-служба сенатора А. И. Кислова

В администрации Красноярского района состоялась церемония вручения государственных наград близким героев, проходивших службу в зоне Специальной военной операции. Они погибли при выполнении своего воинского долга. Ордена Мужества были удостоены Александр Курочкин и Евгений Володин, медали "За отвагу" — Евгений Родин, медалью "За отличие в военной службе" III степени посмертно награжден Владислав Алешков.

Награды родственникам погибших героев вручили сенатор Андрей Кислов, врио военного комиссара района Екатерина Семенова и глава муниципалитета Юрий Горяинов. Сенатор поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей, которые отдали свою жизнь ради защиты интересов Родины.

На церемонии было подчеркнуто, что подвиг героев навсегда останется в памяти народа, а их имена будут навечно вписаны в историю нашей страны. Сенатор отметил, что многие земляки и сейчас продолжают принимать участие в боевых операциях в зоне СВО на Украине, каждый день проявляя отвагу и сохраняя верность своей присяге.

Затем в общественной приемной местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" сенатор встретился с семьями участников СВО. На личном приеме обсуждались актуальные темы, связанные с поддержкой в решении бытовых проблем и оказанием материальной помощи. Андрей Кислов взял на себя решение ряда вопросов, с которыми к нему обратились жители района.

Парламентарий отметил, что на государственном уровне принят обширный пакет мер, направленный на поддержку как военных, так и членов их семей. Стоит также отметить, что в Самарской области ведется постоянная и системная работа по поддержке участников СВО и членов их семей. Губернатор Вячеслав Федорищев считает адресную помощь и всестороннюю поддержку участников СВО и членов их семей приоритетной задачей.

Также состоялась рабочая встреча сенатора с главой Красноярского района Юрием Горяиновым. Обсуждались механизмы решения проблемных вопросов, в том числе по очистным сооружениям в селе Новый Буян. Кроме того, в ходе поездки в муниципалитет сенатор ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Красный Яр. Затем вместе с главой района сенатор посетил сквер Памяти и Славы. В настоящее время здесь возводится Стена памяти, которая будет торжественно открыта в День Победы, 9 мая 2025 года.

Андрей Кислов курирует развитие Красноярского района с 1996 года, когда он стал региональным депутатом от этой территории. Длительное время он отстаивал интересы муниципалитета в качестве депутата областного парламента. Сейчас сенатор продолжает поддерживать район в решении проблемных вопросов, постоянно оказывает адресную помощь его жителям. Благодаря его активной позиции удается решать многие проблемные вопросы.

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