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Власть и политика

В Самарской области отбирают участников второго потока программы "Школа героев"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работа с ветеранами специальной военной операции и членами их семей - приоритетное направление для министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. После завершения службы героям помогают пройти обучение, найти новую работу, адаптироваться к мирной жизни. Возможность получить новые навыки в сфере госуправления и менеджмента предоставляет региональная программа "Школа героев". Она инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и служит продолжением президентской программы "Время героев".

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Эффективность "Школы героев" уже ощутили участники первого потока - некоторые получили предложения о трудоустройстве от наставников, а пятеро назначены на должности в органах власти.

Сейчас проводится отбор участников второго потока программы. Напомним, всего было подано почти 650 заявок.

Артем Пащук - кадровый офицер Вооруженных Сил России и участник специальной военной операции. Один из тех, кто претендует на участие во втором потоке "Школы героев". Артем планирует построить карьеру в гражданской сфере и рассматривает разные варианты профессиональной переподготовки.

"Я решил участвовать в "Школе героев", так как эта программа создавалась конкретно под военнослужащих - участников СВО, - поделился планами Артем Пащук. - Она позволяет в кратчайшие сроки получить качественные знания, приобрести новые умения и адаптироваться к новой работе, новым должностям и продолжить служить своей Родине. В службу занятости пришел, чтобы узнать о возможностях профобучения".

Министерством труда России разработан стандарт трудоустройства граждан, завершивших службу на СВО, им предоставляется комплекс мер государственной поддержки с учетом их жизненной ситуации. Специалисты службы занятости помогают написать резюме, подготовиться к собеседованию, пройти профориентацию. Предлагаются варианты профессионального обучения и поддержка при открытии своего дела.

"Подача заявления в органы службы занятости осуществляется в электронном виде через портал "Работа России", - рассказал директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин. -  Если нет технической возможности зайти на портал дома, это можно сделать в центре занятости, в зоне цифровых сервисов".

Также в регионе при центрах занятости населения работают клубы "Работа для СВОих", где участникам СВО помогают адаптироваться к мирной жизни, в неформальной обстановке рассказывают о мерах поддержки, предоставляемых ветеранам СВО и их близким.

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