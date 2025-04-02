В Самарской области появятся пункты проката предметов для новорожденных

В Самарской области в ближайшее время появятся пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом в среду, 2 апреля, на заседании правительства Самарской области сообщила министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева.

Регина Воробьева рассказала о мероприятиях, запланированных в рамках программы по повышению рождаемости в Самарской области. Она представила проект постановления, предусматривающий введение дополнительных мер соцподдержки для беременных, многодетных и женщин, готовящихся к материнству.

"Первая мера — единовременная выплата 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения. Вторая мера — компенсация стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования или высшего образования одного из детей многодетной семьи в размере 50% стоимости обучения. Третья мера — создание в регионе пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных", — сообщила министр.

Она добавила, что все три меры декомпозируются в нацпроекте "Семья" и софинансируются, в том числе, из федерального бюджета.

Кроме того, проект постановления предусматривает субсидии некоммерческим организациям, которые создадут пункты проката. Также будут определены категории семей, которые смогут воспользоваться услугами пунктов проката: многодетные, студенческие, молодые семьи, одинокие родители, семьи участников СВО и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

"Все указанные мероприятия направлены на повышение рождаемости, обеспечивают достижение результатов федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья", а также способствуют улучшению демографической ситуации в регионе", — заключила Регина Воробьева.