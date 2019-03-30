В Самаре пройдет XXIV международный фестиваль "Кино — детям"

С 15 по 19 апреля в Самаре и Самарской области будет проходить XXIV международный фестиваль "Кино — детям".

На сегодняшний день кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества. Уникальность этого традиционного праздника кино — в его масштабах. Всего за несколько дней юные зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.

"Сегодня дети — завтра народ" — знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля. И это не случайно. Хорошее кино формирует вкус, кругозор, мировоззрение, эстетическое понимание действительности. Очень важно научить юных зрителей смотреть фильмы не как развлечение, а как решение тех или иных проблем.

Организаторы фестиваля подготовили различные тематические программы, пригласили создателей фильмов, согласовали показы и творческие встречи в кинотеатрах, клубах, школах Самары и Самарской губернии.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 апреля в 18:00 в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141). Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на 70 площадках в 8 городах и более 10 районах Самарской губернии.

Среди приглашенных гостей — заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев, народная артистка РФ, кинорежиссер Алла Сурикова, заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер Владимир Грамматиков, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев, актриса Анна Андрусенко, кинематографисты из Киргизии и Армении, режиссеры-документалисты Ангелина Голикова, Ирина Журавлева, Алексей Малечкин, Вадим Цаликов и другие кинематографисты.

Главной площадкой в Самаре, как всегда, станет Центр российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой. Также кинопоказы состоятся в городских мультиплексах, Домах культуры и школах города. Все мероприятия бесплатные.

В этом году в рамках программы "Российские премьеры" будут показаны фильмы: "Сокровища Ермака", режиссер Олег Денисов; "Позвоните Мышкину", режиссер Илья Казанков; "Со дна вершины", режиссер Яна Поляруш; "Времена детства", режиссер Андрей Ким и др.

Кроме игровых фильмов, на фестивале будут представлены и документальные ленты, которые в последнее время очень востребованы. Среди них "Варлам Шаламов" Павла Печенкина, "Россия. Нам 25 лет" Ангелины Голиковой, "Полет чемпиона" Сергея Головецкого и др. Цикл фильмов "Первозданная Россия" расскажет о живой природе, ее обитателях и древнейших культурах дальнего севера.

Самые маленькие зрители смогут увидеть лучшие образцы и новинки анимации: "Доброе сердце", "Плюшевая история", "А как наши космонавты…", "Хоботенок".

Программа "Во славу Отчизны" будет представлена патриотическими лентами о верном служении Отечеству. В нее войдут два игровых фильма: "Солдатик" (режиссер Виктория Фанасютина, продюсер Алла Сурикова); "Первые" (режиссер Дмитрий Суворов) и документальные ленты.

Большим событием фестиваля станет возвращение православной программы. К сожалению, несколько лет не было достойных фильмов православной тематики. В этом году программа будет представлена документальными лентами: "Донецкая вратарница" (режиссер Наталья Батраева); "Путь" (режиссер — Вячеслав Орехов); "Свидетели любви" (режиссер Наталья Гугуева) и другими картинами.

Также в рамках православной программы зрители смогут увидеть документальные фильмы самарских режиссеров: "Зеркало для архимандрита" Алексея Солоницына; "Тетива" Нины Шумковой; "Иконописец" Елены Подроманцевой.

В международной программе будут представлены фильмы из 13 стран. Юные зрители смогут увидеть полнометражный анимационный фильм "Зеленые дни. Динозавр и я" Республики Корея, игровые и документальные фильмы из Киргизии, Казахстана, Латвии, Ирана, Хорватии, КНР. Фестиваль "Кино — детям" предполагает не только детскую аудиторию, существуют картины и для семейного просмотра.

Одним из таких является художественный фильм "Лорик" (совместное производство Армении, России, Швейцарии, Сербии, Швеции и Кипра). Фильм представит продюсер Мартирос Минасян. Постоянный гость и друг фестиваля заслуженный артист Республики Беларусь, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь Виктор Васильев представит зрителям большую программу белорусских фильмов.

Наряду с новыми картинами, фестиваль традиционно устраивает ретроспективу лучших российских и советских фильмов. В этом году свои картины представит кинорежиссер, сценарист, кинодраматург, продюсер, актер кино, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков.

В рамках Международного фестиваля "Кино — детям" состоится Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам детского кино с участием деятелей кинематографии различных регионов России, педагогов, представителей Министерства образования РФ, министерства образования Самарской области.

Одна из особенностей самарского кинофорума заключается в составе конкурсного жюри, на фестивале их два — детское и взрослое.

Из 194 фильмов, присланных на фестиваль, 56 вошли в конкурсную программу. Фильмы, созданные профессиональными кинематографистами, будет оценивать коллективное детское жюри, в состав которого входят представители детских киностудий Самарской области.

В свою очередь представителям "взрослого" жюри — известным режиссерам и педагогам — предстоит назвать победителей конкурсной программы "Кино снимаем сами!", в которой представлено 89 фильмов, созданных юными авторами из Самары, Тольятти, Тюмени, Новосибирска, Владикавказа, Рязани, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Уфы, Камчатского края и других городов и областей России.

На церемонии закрытия фестиваля 19 апреля в 15:00 в Центре российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105) будут вручены призы лучшим фильмам.

Организаторы фестиваля: Самарское областное отделение общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации" и студия "Волга-фильм" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий, Группы компаний "Волгатрансстрой".

Организационная поддержка — министерство образования и науки Самарской области, администрация города Самары, Союз кинематографистов Российской Федерации, Театр юного зрителя "СамАрт" и почетное консульство Италии в Самарской области.