Ректором ТГУ переизбран Михаил Криштал

Ректором ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" переизбран Михаил Криштал, сообщает пресс-служба вуза.

29 марта в ТГУ прошла конференция работников и обучающихся по выборам ректора, в которой принял участие 101 делегат (при 100%-ной явке). На должность главы вуза претендовали Андрей Васильев, Светлана Вершинина и Михаил Криштал.

После обсуждения докладов претендентов и ответов на вопросы присутствующих состоялось тайное голосование. По решению конференции на должность ректора был избран Михаил Криштал, который набрал 97 голосов.