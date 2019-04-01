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Образование Общество

Ректором ТГУ переизбран Михаил Криштал

ТОЛЬЯТТИ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ректором ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" переизбран Михаил Криштал, сообщает пресс-служба вуза.

29 марта в ТГУ прошла конференция работников и обучающихся по выборам ректора, в которой принял участие 101 делегат (при 100%-ной явке). На должность главы вуза претендовали Андрей Васильев, Светлана Вершинина и Михаил Криштал.

После обсуждения докладов претендентов и ответов на вопросы присутствующих состоялось тайное голосование. По решению конференции на должность ректора был избран Михаил Криштал, который набрал 97 голосов.

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