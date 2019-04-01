И.о. тренера ХК "Лада" назначен Олег Волков

Исполняющим обязанности тренера ХК "Лада" назначен старший тренер ДЮСШ "Лада" Олег Волков, сообщает сайт клуба.

Указывается, что Волков на время поиска нового главного тренера.

Олег Волков выступал за тольяттинский клуб еще в те времена, когда команда называлась "Торпедо". Вместе с "Ладой" он поднялся в элитный дивизион отечественного хоккея, дважды становился чемпионом России, трижды серебряным медалистом, а также завоевал Кубок Европы.

За 16 сезонов (с 1986 года по 2002) подряд в составе тольяттинского клуба Олег Николаевич сыграл в 658 матчах, в которых набрал 141 (45+96) очко.

Свою тренерскую карьеру Олег Волков начал в ДЮСШ "Лада", после чего работал в молодежной команде "Ладья", затем в альметьевском "Нефтянике", с которым в 2016 г. завоевал главный трофей ВХЛ — Братину.

Напомним, ранее клуб сообщил, что по итогам сезона "ВХЛ — Кубка Шелкового пути" 2018/19 было принято решение отправить в отставку тренерский штаб в полном составе.

Причиной отставки называется неудачное выступление команды в минувшем сезоне — тольяттинцы проиграли два матча в 1/8 финала.