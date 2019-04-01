16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
И.о. тренера ХК "Лада" назначен Олег Волков Тренерский штаб хоккейной "Лады" отправлен в отставку Предстоящий сезон хоккейная "Лада" проведет в ВХЛ "Лада" в овертайме проиграла "Соколу" и покидает плей-офф Кубка Петрова "Лада" уступает "Соколу" в серии матчей плей-офф - 1:2

Хоккей Спорт

И.о. тренера ХК "Лада" назначен Олег Волков

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

Исполняющим обязанности тренера ХК "Лада" назначен старший тренер ДЮСШ "Лада" Олег Волков, сообщает сайт клуба.

Фото: www.hclada.ru

Указывается, что Волков на время поиска нового главного тренера.

Олег Волков выступал за тольяттинский клуб еще в те времена, когда команда называлась "Торпедо". Вместе с "Ладой" он поднялся в элитный дивизион отечественного хоккея, дважды становился чемпионом России, трижды серебряным медалистом, а также завоевал Кубок Европы.

За 16 сезонов (с 1986 года по 2002) подряд в составе тольяттинского клуба Олег Николаевич сыграл в 658 матчах, в которых набрал 141 (45+96) очко.

Свою тренерскую карьеру Олег Волков начал в ДЮСШ "Лада", после чего работал в молодежной команде "Ладья", затем в альметьевском "Нефтянике", с которым в 2016 г. завоевал главный трофей ВХЛ — Братину.

Напомним, ранее клуб сообщил, что по итогам сезона "ВХЛ — Кубка Шелкового пути" 2018/19 было принято решение отправить в отставку тренерский штаб в полном составе.

Причиной отставки называется неудачное выступление команды в минувшем сезоне — тольяттинцы проиграли два матча в 1/8 финала.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5