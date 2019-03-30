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Хоккей Спорт

Тренерский штаб хоккейной "Лады" отправлен в отставку

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Учредителем хоккейного клуба "Лада" по итогам сезона "ВХЛ — Кубка Шелкового пути" 2018/19 было принято решение отправить в отставку тренерский штаб в полном составе.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Руководство поблагодарило Анатолия Емелина, Аркадия Андреева, Александра Нестерова, Дмитрия Курошина и Сергея Медведева за проделанную работу и пожелало им успехов в дальнейшей карьере.

Причиной отставки называют неудачное выступление команды в минувшем сезоне — тольяттинцы проиграли два матча в 1/8 финала.

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