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Общество

Остановку "Ипподром" переименовали на "Площадь авиаконструктора Ильюшина"

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре остановка "Ипподром" теперь называется "Площадь авиаконструктора Ильюшина". Соответствующие изменения мэрия внесла в постановление "Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок".

Фото: Владимир Котмишев

Напомним, смену названия утвердил на прошлой неделе общественный совет при городском департаменте транспорта. Авиаконструктор Сергей Ильюшин - автор проекта самолета Ил-2, памятник которому установлен на перекрестке Московского шоссе и проспекта Кирова.

На этом переименование остановок может не закончиться. Так, в Самаре уже нет кинотеатров "Огонек", "Юность", "Шипка", магазинов "Мебель" и "Электроника", в честь которых названы пункты для посадки/высадки. А ОАО "Самарский хлебозавод №5" предлагает добавить к старому названию остановки "№5".

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