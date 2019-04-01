Остановку "Ипподром" переименовали на "Площадь авиаконструктора Ильюшина"

В Самаре остановка "Ипподром" теперь называется "Площадь авиаконструктора Ильюшина". Соответствующие изменения мэрия внесла в постановление "Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок".

Напомним, смену названия утвердил на прошлой неделе общественный совет при городском департаменте транспорта. Авиаконструктор Сергей Ильюшин - автор проекта самолета Ил-2, памятник которому установлен на перекрестке Московского шоссе и проспекта Кирова.

На этом переименование остановок может не закончиться. Так, в Самаре уже нет кинотеатров "Огонек", "Юность", "Шипка", магазинов "Мебель" и "Электроника", в честь которых названы пункты для посадки/высадки. А ОАО "Самарский хлебозавод №5" предлагает добавить к старому названию остановки "№5".