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Общество

В Самаре остановку "Ипподром" предлагают переименовать

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Переименовать некоторые остановки общественного транспорта в Самаре предложили 21 марта на втором заседании общественного совета при городском департаменте транспорта.

Участники заседания поддержали инициативу сменить название пункта "Ипподром" на "Площадь авиаконструктора Ильюшина". Для переименования остановки "Хлебозавод" в "Хлебозавод №5" предприятие готово обустроить прилегающую территорию и оформить остановочный павильон. Этот вопрос будет дополнительно согласовываться.

Напомним, в конце прошлого года на портале "Вместе" прошло голосование, посвященное переименованию остановок общественного транспорта в Самаре. В опросе участвовало 1733 человека. Около 50% из них поддержали смену названия на вариант с современной привязкой к местности. За привычные наименования остановок проголосовали 45% пользователей портала. Еще 5% отметили, что решение по такому вопросу должны принимать специалисты.

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