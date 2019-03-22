В Самаре остановку "Ипподром" предлагают переименовать

Переименовать некоторые остановки общественного транспорта в Самаре предложили 21 марта на втором заседании общественного совета при городском департаменте транспорта.

Участники заседания поддержали инициативу сменить название пункта "Ипподром" на "Площадь авиаконструктора Ильюшина". Для переименования остановки "Хлебозавод" в "Хлебозавод №5" предприятие готово обустроить прилегающую территорию и оформить остановочный павильон. Этот вопрос будет дополнительно согласовываться.

Напомним, в конце прошлого года на портале "Вместе" прошло голосование, посвященное переименованию остановок общественного транспорта в Самаре. В опросе участвовало 1733 человека. Около 50% из них поддержали смену названия на вариант с современной привязкой к местности. За привычные наименования остановок проголосовали 45% пользователей портала. Еще 5% отметили, что решение по такому вопросу должны принимать специалисты.