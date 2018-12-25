В Самаре поддержали переименование остановок с устаревшими названиями

Завершилось голосование, посвященное переименованию остановок общественного транспорта в Самаре. Оно проходило на портале "Вместе".

Напомним, в администрации Кировского района предложили высказать мнение по поводу актуальности названий некоторых пунктов. Больше всего устаревших наименований в Кировском и Промышленном районах. Кинотеатры "Огонек", "Самара", "Юность", "Шипка", магазины "Мебель" и "Электроника", ипподром и другие объекты давно перестали существовать, однако их продолжают объявлять в автобусах, трамваях и троллейбусах.

В первой части голосования пользователи отвечали, стоит ли переименовывать такие остановки.

Всего в опросе участвовало 1733 человека. Около 50% из них поддержали смену названия на вариант с современной привязкой к местности. Тем не менее среди участников опроса много и тех, кто считает, что названия советского периода необходимо сохранить. За привычные наименования остановок проголосовали 45% пользователей портала. Еще 5% отметили, что решение по такому вопросу должны принимать специалисты.

Во второй части голосования самарцы выразили отношение к трансляции исторической справки в транспорте. Идею предложили депутаты Самарской городской думы. Таким образом, по их мнению, можно повышать знания горожан об исторических деятелях, героях Великой Отечественной войны, знаменитых самарцах, в честь которых были названы улицы, площади и скверы. Депутаты считают, что, помимо самого названия остановочного пункта, следует давать краткую историческую справку о человеке, фамилию которого носит теперь часть городской территории.

Большинство участников опроса эту идею поддержали. 45% проголосовавших интересно знать, в честь кого были названы скверы, парки и улицы.

Однако немало и тех, кто хотел бы получать подобные краеведческие сведения иным способом, но не во время поездки в автобусах или трамваях. 38% горожан против развернутых объявлений остановок. Узнать, в честь кого были названы те или иные улицы, скверы и парки, им было бы удобнее с помощью информационных табличек на остановочных пунктах.

По мнению 15% участников опроса, общественный транспорт - вообще неподходящее место для того, чтобы получать подобные данные. Еще 2% проголосовавших оставляют решение этого вопроса на откуп специалистам.