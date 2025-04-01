Самарская телебашня включит праздничную подсветку в День единения народов Беларуси и России

В среду, 2 апреля, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую подсветку на главной телебашне самарского региона в честь Дня единения народов Беларуси и России.

В сценарии праздничной подсветки анимированные флаги двух государств — телебашня в Самаре окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Праздничная подсветка будет работать с наступления сумерек до 24:00.

В честь годовщины подписания в 1996 г. договора о создании Сообщества России и Белоруссии на медиафасаде Останкинской телебашни выведут поздравительный ролик с символикой братских стран.

В акции также участвуют башни Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Казани, Калининграда, Костромы, Кызыла, Майкопа, Мурманска, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Симферополя, Смоленска, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов России.