Ул. Ставропольскую в Самаре перекроют до 18 апреля

В Самаре с 1 по 18 апреля будет перекрыта проезжая часть ул. Ставропольской в районе ул. Пугачевской.
Работа автобусного маршрута № 9 в оба направления будет организована по Ташкентскому переулку — ул. Черемшанская — ул. Алма-Атинская далее по своему маршруту.
Движение перекрывается в связи с заменой аварийного участка канализационного коллектора диаметром 1500 мм, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!