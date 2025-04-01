Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области

ГБУ СО "Безопасный регион" (подведомственное учреждение министерства цифрового развития и связи Самарской области) и компания-разработчик Комплекс объединил в единую платформу существующие системы видеонаблюдения городов Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, а также системы наблюдения гостиниц, больниц, спорткомплексов региона и даже транспортных объектов.
Общее количество устройств в составе платформы превысило 5 тыс. устройств, включая видеокамеры, "умные" домофоны, пульты экстренной связи с полицией. В итоге доступ ко всем видеопотокам на территории области теперь возможен в режиме "одного окна" с компьютера.
Основная задача платформы "Безопасный город" — видеоаналитика на основе искусственного интеллекта. Она позволяет в режиме онлайн идентифицировать на данных с камер лица людей, найти транспортные средства с номерными знаками более 30 стран мира, оперативно выявить ДТП и другие ЧП на дорогах и известить об этом спасательные службы. А также просматривать архивы записей и получать аналитические отчеты об инцидентах.
Кроме того, в перспективе планируется, что ИИ будет контролировать чистоту городских контейнерных площадок, состояние дорожного полотна и качество уборки снега на дорогах зимой.
"Мы все хотим жить, чувствуя себя в безопасности, не бояться оставлять во дворе свой автомобиль без присмотра на долгий срок. И сегодня это стало возможным благодаря системе видеоаналитики, которая внедрена во многие сферы нашей жизни, бизнеса, госуправления. Работа в этом направлении активно ведется нашим учреждением", — отметил заместитель директора ГБУ СО "Безопасный регион" Николай Бутров.
"Благодаря нашей платформе теперь информация со всех систем видеонаблюдения будет доставляться оперативно и в едином формате, что повысит эффективность реагирования на угрозы и в целом качество и комфорт жизни жителей Самарской области. Такой интеграционный подход также поможет оптимизировать расходы на эксплуатационное обслуживание всех систем, которые ранее требовали отдельных финансовых затрат", — рассказал генеральный директор NetVision Роман Казаченко.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???