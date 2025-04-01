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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" и АО "Тевис" планируют переходить на прямые расчёты с населением Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 мая 2025 года на прямую оплату тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения перейдут жители домов, находящихся под управлением УК № 2 ЖКХ, УК "Энерджи", УК "ТЛТ", ООО "БОН" и УК "Восточная". Компании "ЭнергосбыТ Плюс" и АО "Тевис" расторгают договоры с этими управляющими организациями из-за накопившихся долгов за полученные ресурсы на сумму свыше 428 млн рублей.

Такое решение принято согласно нормам Жилищного кодекса РФ. Он даёт право ресурсоснабжающим организациям в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора снабжения при наличии у управляющей компании задолженности в размере двух среднемесячных величин.
Если управляющие компании не погасят накопившиеся долги, то платёжные документы с новыми лицевыми счетами жители Автозаводского района Тольятти получат от энергокомпании в июне 2025 года.

Для клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" доступны удобные онлайн-сервисы, с помощью которых можно передавать показания приборов учёта, узнавать о состоянии лицевых счетов и начислениях, получать электронную квитанцию с неограниченным сроком хранения или обращаться за консультацией к специалистам. Также с момента начала прямых платежей клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" получают возможность участвовать в различных акциях и выигрывать ценные призы.

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