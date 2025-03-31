В 2025 году "Т Плюс" обновит 8 км теплосетей в Новокуйбышевске

Этим летом Самарский филиал "Т Плюс" заменит 8 километров трубопроводов в Новокуйбышевске. В том числе на шести участках протяжённостью свыше 5,5 километров планируется выполнить реконструкцию теплосети.

Теплосетевые коммуникации будут обновлены в районе следующих улиц:

— Миронова;

— Юрия Уваровского;

— Бочарикова;

— Строителей;

— проспекта Победы.

Самой большой в этом году будет реконструкция тепловой сети в 39-м квартале. Здесь энергетики заменят 2,6 км коммуникаций различного диаметра. Обновление внутриквартальной сети позволит повысить надёжность теплоснабжения 25 многоквартирных жилых домов.

Самарский филиал "Т Плюс" планирует приступить к ремонтным работам на теплосетях Новокуйбышевска после проведения традиционных гидравлических испытаний, которые пройдут с 12 по 18 мая по Нижней зоне города и с 26 мая по 1 июня — по Верхней.