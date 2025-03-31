16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре установят больше урн для мусора В 2025 году "Т Плюс" обновит 8 км теплосетей в Новокуйбышевске "РКС-Самара" приступили к благоустройству зоны ремонтных работ ГБК Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре "Т Плюс" готова приступить к восстановлению благоустройства территории Промышленного района Самары

ЖКХ и благоустройство Общество

В 2025 году "Т Плюс" обновит 8 км теплосетей в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Этим летом Самарский филиал "Т Плюс" заменит 8 километров трубопроводов в Новокуйбышевске. В том числе на шести участках протяжённостью свыше 5,5 километров планируется выполнить реконструкцию теплосети.

Теплосетевые коммуникации будут обновлены в районе следующих улиц:

— Миронова;

— Юрия Уваровского;

— Бочарикова;

— Строителей;

— проспекта Победы.

Самой большой в этом году будет реконструкция тепловой сети в 39-м квартале. Здесь энергетики заменят 2,6 км коммуникаций различного диаметра. Обновление внутриквартальной сети позволит повысить надёжность теплоснабжения 25 многоквартирных жилых домов.

Самарский филиал "Т Плюс" планирует приступить к ремонтным работам на теплосетях Новокуйбышевска после проведения традиционных гидравлических испытаний, которые пройдут с 12 по 18 мая по Нижней зоне города и с 26 мая по 1 июня — по Верхней.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6