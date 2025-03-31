В 2025 году "Т Плюс" обновит 8 км теплосетей в Новокуйбышевске

Этим летом Самарский филиал "Т Плюс" заменит 8 километров трубопроводов в Новокуйбышевске. В том числе на шести участках протяжённостью свыше 5,5 километров планируется выполнить реконструкцию теплосети.
Теплосетевые коммуникации будут обновлены в районе следующих улиц:
— Миронова;
— Юрия Уваровского;
— Бочарикова;
— Строителей;
— проспекта Победы.
Самой большой в этом году будет реконструкция тепловой сети в 39-м квартале. Здесь энергетики заменят 2,6 км коммуникаций различного диаметра. Обновление внутриквартальной сети позволит повысить надёжность теплоснабжения 25 многоквартирных жилых домов.
Самарский филиал "Т Плюс" планирует приступить к ремонтным работам на теплосетях Новокуйбышевска после проведения традиционных гидравлических испытаний, которые пройдут с 12 по 18 мая по Нижней зоне города и с 26 мая по 1 июня — по Верхней.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!