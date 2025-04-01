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Общество

С 1 апреля отделение СФР по Самарской области перечислит проиндексированные пенсии более 63 тысячам жителей

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 апреля отделение СФР по Самарской области проиндексировало пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Индексация выплат на 14,75% затронула 63 620 пенсионеров. Все повышения были произведены беззаявительно.

Социальные пенсии выплачиваются тем гражданам, которые по разным обстоятельствам не имеют достаточного трудового стажа и необходимого числа пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии. Также в данную категорию входят граждане с инвалидностью и люди, потерявшие кормильца. Неработающим жителям Самарской области, общее материальное обеспечение которых ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, устанавливается федеральная социальная доплата.

"Социальные пенсии Отделение СФР по Самарской области индексирует ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Так как перерасчет осуществляется автоматически, гражданам не требуется посещать Отделение и предоставлять какие-либо документы", — подчеркнула начальник управления установления пенсий Отделения СФР по Самарской области Светлана Никонова.

Кроме того, с 1 апреля был увеличен размер государственных пенсионных выплат определенных категорий граждан, связанных с военной службой, участием в боевых действиях, работой в экстремальных условиях или последствиями техногенных катастроф. В их число входят участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаками "Житель осажденного Сталинграда", "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", летчики-испытатели и космонавты, граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, а также члены их семей.

Кроме того, была проиндексирована надбавка на уход к социальной пенсии граждан, которые являются инвалидами I группы или достигли возраста 80 лет. Теперь ее размер составляет 1377 рублей в месяц.

"Индексация в апреле стала уже третьим повышением выплат для пенсионеров в 2025 году. Средства поступят жителям области по обычному графику доставки", — напомнила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

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