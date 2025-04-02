Жительница Кинеля приговорена к 6 годам заключения за установление несуществующих инвалидностей

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной по ч. 2 ст. 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий) и п. "в" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

В суде установлено, что с 2019 по 2022 гг. женщина получила более 3 млн руб. за установление инвалидности гражданам, не имеющим заболеваний. В дальнейшем, являясь посредником в даче взятки, она передавала денежные средства руководителю экспертного состава главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области.

Суд с учетом мнения прокурора назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Самарской области.