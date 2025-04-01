"Транспорт будущего" оснастил класс по работе с БАС в Сосногорске

По поручению Президента России Владимира Путина в школе Сосногорске открыт учебный класс по направлению беспилотных летательных аппаратов. Оснастить класс в Республике Коми было поручено компании "Транспорт Будущего", разработчику и производителю беспилотников.

26 марта Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета "Движения Первых". На заседании присутствовали родители, наставники и дети — участники движения.

Один из них — Никита Камынин, школьник из Сосногорска республики Коми, рассказал о своей работе над реконструкцией школьного музея "Молодая гвардия" и увлечением танкомодельным спортом и управлением беспилотными летательными аппаратами.

Владимир Путин пообещал оказать помощь Никите в организации обучения по пилотированию беспилотных летательных аппаратов в его школе: "Я прикину, с коллегами посоветуемся и попрошу тех людей, с которыми я знаком, у которых я недавно побывал на их предприятиях. А у нас очень много современных, быстро растущих предприятий в этой сфере. Они что-нибудь придумают и тоже помогут и тебе, и твоим сверстникам в школе эту тему развивать и заниматься любимым, очень интересным и, ты прав, перспективным делом".

Во вторник, 1 апреля, состоялось торжественное открытие класса. Теперь ученики школы могут заниматься на симуляторах, осваивать программирование на новых компьютерах и оттачивать навыки управления учебными беспилотниками на специальной трассе.

"Инициатива Никиты Камынина — пример того, как молодежь может быть активной и предлагать свежие идеи, — говорит генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко. — Развитие отрасли зависит от того, сколько молодежи мы сможем вдохновить беспилотием. Совместная работа государства и частного сектора — важный фактор, подталкивающий школьников и студентов проявлять интерес к науке и технологиям, выбирать карьерный путь в новых отраслях. Поэтому мы готовы и в будущем поддерживать инициативы, направленные на подготовку квалифицированных кадров с самого раннего возраста".