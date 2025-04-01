"Транспорт будущего" оснастил класс по работе с БАС в Сосногорске

По поручению Президента России Владимира Путина в школе Сосногорске открыт учебный класс по направлению беспилотных летательных аппаратов. Оснастить класс в Республике Коми было поручено компании "Транспорт Будущего", разработчику и производителю беспилотников.
26 марта Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета "Движения Первых". На заседании присутствовали родители, наставники и дети — участники движения.
Один из них — Никита Камынин, школьник из Сосногорска республики Коми, рассказал о своей работе над реконструкцией школьного музея "Молодая гвардия" и увлечением танкомодельным спортом и управлением беспилотными летательными аппаратами.
Владимир Путин пообещал оказать помощь Никите в организации обучения по пилотированию беспилотных летательных аппаратов в его школе: "Я прикину, с коллегами посоветуемся и попрошу тех людей, с которыми я знаком, у которых я недавно побывал на их предприятиях. А у нас очень много современных, быстро растущих предприятий в этой сфере. Они что-нибудь придумают и тоже помогут и тебе, и твоим сверстникам в школе эту тему развивать и заниматься любимым, очень интересным и, ты прав, перспективным делом".
Во вторник, 1 апреля, состоялось торжественное открытие класса. Теперь ученики школы могут заниматься на симуляторах, осваивать программирование на новых компьютерах и оттачивать навыки управления учебными беспилотниками на специальной трассе.
"Инициатива Никиты Камынина — пример того, как молодежь может быть активной и предлагать свежие идеи, — говорит генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко. — Развитие отрасли зависит от того, сколько молодежи мы сможем вдохновить беспилотием. Совместная работа государства и частного сектора — важный фактор, подталкивающий школьников и студентов проявлять интерес к науке и технологиям, выбирать карьерный путь в новых отраслях. Поэтому мы готовы и в будущем поддерживать инициативы, направленные на подготовку квалифицированных кадров с самого раннего возраста".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения