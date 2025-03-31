В Самаре установят больше урн для мусора

В Самаре будут установлены дополнительные урны для мусора. Тема обсуждалась на оперативном заседании правительства региона в понедельник, 31 марта.
Вопрос о недостаточном количестве урн на пешеходных зонах и в местах массового скопления людей озвучил председатель правительства Михаил Смирнов в числе обращений, поступающих от жителей.
"В субботу-воскресенье сам лично выходил в историческую часть города. Действительно, видно, что не хватает урн, не хватает периодичности уборки. На неделе мы это отработаем. Проведем процедуры по закупке дополнительных урн", - пообещал глава города Иван Носков.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!