В Самаре установят больше урн для мусора

В Самаре будут установлены дополнительные урны для мусора. Тема обсуждалась на оперативном заседании правительства региона в понедельник, 31 марта.

Вопрос о недостаточном количестве урн на пешеходных зонах и в местах массового скопления людей озвучил председатель правительства Михаил Смирнов в числе обращений, поступающих от жителей.

"В субботу-воскресенье сам лично выходил в историческую часть города. Действительно, видно, что не хватает урн, не хватает периодичности уборки. На неделе мы это отработаем. Проведем процедуры по закупке дополнительных урн", - пообещал глава города Иван Носков.