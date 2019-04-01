В "Треугольнике" состоится предпремьерный показ "За кулисами"

В киноклубе "Треугольник" (ЦРК "Художественный", Самара, ул. Куйбышева, 105) 4 апреля в 19:00 состоится предпремьерный показ киноальманаха "За кулисами" (Россия, 2019, 16+).

В него вошли четыре короткометражных фильма: "Худрук", "Все в ящик", "Бравист", "Без репетиций". Все новеллы объединены общей темой закулисной жизни и посвящены "кинотеатральной изнанке".

Руководитель театра в исполнении Юрия Стоянова в условиях дефицита финансов и талантов вынужден проявить всю свою управленческую хитрость. А Павел Деревянко знакомит зрителя с проблемами гениального актера, оказавшегося на площадке второсортного телесериала. В зрительном зале театра подсадной бравист внезапно встречает свою первую любовь и на свою беду решает за ней приударить. А стихотворение С.Я.Маршака о рассеянном человеке с улицы Бассейной навсегда приобретет для вас еще один смысл.

Стоимость билета - 150 рублей. "Художественный" будет показывать "За кулисами" с 4 по 8 апреля - в 12:45, 19:00.