16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Треугольнике" состоится предпремьерный показ "За кулисами" В Самаре пройдет XXIV международный фестиваль "Кино — детям" В "Художественном" покажут премьеру комедии "Пляжный бездельник" На этой неделе в кино фильмы из прошлого, ужасы и эксперименты над классикой В клубе "Треугольник" пройдет превью-показ фильма Джоны Хилла "Середина 90-х"

Кино Культура

В "Треугольнике" состоится предпремьерный показ "За кулисами"

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати

В киноклубе "Треугольник" (ЦРК "Художественный", Самара, ул. Куйбышева, 105) 4 апреля в 19:00 состоится предпремьерный показ киноальманаха "За кулисами" (Россия, 2019, 16+).

Фото: киноклуб Треугольник

В него вошли четыре короткометражных фильма: "Худрук", "Все в ящик", "Бравист", "Без репетиций". Все новеллы объединены общей темой закулисной жизни и посвящены "кинотеатральной изнанке".

Руководитель театра в исполнении Юрия Стоянова в условиях дефицита финансов и талантов вынужден проявить всю свою управленческую хитрость. А Павел Деревянко знакомит зрителя с проблемами гениального актера, оказавшегося на площадке второсортного телесериала. В зрительном зале театра подсадной бравист внезапно встречает свою первую любовь и на свою беду решает за ней приударить. А стихотворение С.Я.Маршака о рассеянном человеке с улицы Бассейной навсегда приобретет для вас еще один смысл.

Стоимость билета - 150 рублей. "Художественный" будет показывать "За кулисами" с 4 по 8 апреля - в 12:45, 19:00.

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5