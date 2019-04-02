Самарским студентам вдвое увеличили количество льготных поездок

Правительство Самарской области вдвое увеличило для студентов количество льготных поездок на автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения. Соответствующий документ опубликован на сайте облправительства.

Раньше студенты могли рассчитывать на возмещение половины стоимости четырех таких поездок, теперь же их количество увеличено до восьми.

Чтобы получить возмещение, учащийся вуза должен предоставить билеты, подтверждающие факт совершения поездки. А в билете должна содержаться информация о региональных перевозчиках, включенных в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.