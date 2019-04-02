В областной библиотеке завершился конкурс короткого рассказа "Сестра таланта"

В субботу, 30 марта, в Самарской областной универсальной научной библиотеке в торжественной обстановке завершился шестой Межрегиональный конкурс короткого рассказа "Сестра таланта-2019" для молодых прозаиков от семи до 25 лет.

В главном корпусе библиотеки собрались молодые авторы, а также их родители и друзья. Участников литературного конкурса организаторы разделили на три возрастные группы и предоставили возможность принять участие в творческих мастер-классах состоявшихся писателей.

Непростая задача стояла перед председателем Самарской областной писательской организации Александром Громовым и специалистом Центра чтения Даной Спиридоновой: сложно в доступной форме познакомить ребят от семи до 11 лет с тайнами мастерства. Александр Витальевич рассказывал о своем опыте и о том, как создавали свои произведения классики русской литературы. Один из самых важных советов творческим детям: "обязательно прислушивайтесь ко всем, но слушайте только себя. Это ваше произведение, только вы знаете, что будет происходить с вашим героем". Многое было озвучено для родителей и учителей. "Пожалуйста, не заставляйте детей что-то писать ко всем календарным праздникам. Иначе вы убьете в них творчество", — посоветовал Александр Громов.

Максим Замшев, поэт, писатель, редактор "Литературной газеты" дал подросткам совет не допускать в текстах повторов и поэтому для начала пользоваться словарями синонимов. Редактор "Литературной газеты" оставил участникам встречи свои координаты, чтобы обращались, если возникнут вопросы, пообещал отвечать и помогать.

Самарский писатель, лауреат литературной премии "Дебют" Андрей Олех мастер-класс для молодых прозаиков провел в форме живой беседы. "Смотрите по сторонам, буквально за всем, писателю нужны детали, малейшие подробности. Читайте все! Особенно то, что не нравится. Чтобы точно понимать, как именно вам писать не надо", — говорит самарский прозаик.

В 12.00 состоялось награждение всех участников и победителей.

"Я рада приветствовать вас от имени всех сотрудников нашей библиотеки, — обратилась со сцены ВРИО директора СОУНБ Наталья Малкова. — На следующий год нам исполняется 160 лет, это старейшая библиотека в России, в этом здании мы находимся уже 30 лет, у нас богатейшие фонды — более 4 млн единиц хранения, самое раннее из изданий относится к XV веку. Я надеюсь, что у нас вам интересно и комфортно. Сегодня я хочу всем вам пожелать удачи, надеюсь, что среди участников конкурса "Сестра таланта" обязательно есть начинающие писатели, книги которых будут храниться у нас и в фондах многих библиотек и станут востребованы читателями".

Высоко оценили работы молодых прозаиков члены жюри конкурса, куда вошли известные в России мастера слова.

Для участия в церемонии награждения в СОУНБ приехал депутат Государственной Думы РФ от Самарской области, участник боевых действий на территории республики Афганистан, Герой Российской Федерации Игорь Станкевич. Игорь Валентинович поприветствовал всех участников конкурса и наградил победителей номинации "Выбор Центра чтения". Депутат федерального собрания РФ передал начинающим писателям свои книги и подарки. А врио директора СОУНБ Наталье Малковой Игорь Станкевич вручил благодарственное письмо и поблагодарил коллектив библиотеки за создание условий для привлечения детей и юношества к активной интеллектуальной деятельности, содержательному досугу, а также за выявление и поддержку молодых талантливых авторов.

Среди участников финала конкурса были представители из Пензенской, Самарской, Московской, Калининградской областей, а также республики Башкирия и Татарстана. Желающие наблюдали за церемонией награждения в формате трансляции на youtube-канале библиотеки.

Масштабы литературного конкурса "Сестра таланта — 2019" впечатляют: на суд жюри был представлен 1051 рассказ, что в три раза больше, чем в 2018 г., конкурс охватил более 400 городов и населенных пунктов, помимо российских авторов свои работы прислали представители Чехии, Польши и некоторых других стран. В организации масштабного мероприятия приняли участие Самарская областная организация молодых литераторов и Самарская областная писательской организация.

На церемонии награждения были объявлены и награждены призами и кубками конкурса лауреаты 1, 2 и 3 степени в трех возрастных категориях — 7-11, 12-17 и 18-25 лет, а также победители номинаций "Защитим природу вместе", "Поиск и прорыв", "Русское эхо", "Выбор Центра чтения" и "Тройка призеров Дмитрия Емца", победителей которой объявил сам писатель.

Традиционно к концу года выйдет новый сборник лучших текстов финалистов конкурса "Сестра таланта", также участники будут знакомить со своими рассказами, выкладывая их в одноименной группе конкурса в социальной сети "Вконтакте". Подробная информация о конкурсе размещена в официальной группе.

Лауреаты 7-11 лет:

лауреат 1 степени — Потапов Александр, г. Мирный (Архангельская область);

лауреат 2 степени — Брякина Эвелина, г. Пенза;

лауреат 3 степени — Ситник Варвара, г. Самара.

Лауреаты 12-17 лет:

лауреат 1 степени — Селезнев Никита, рабочий поселок Мокшан (Пензенская область);

лауреат 2 степени — Федотенко Константин, г. Самара;

лауреат 3 степени — Согонов Евгений, с. Богатое (Самарская область).

Лауреаты 18-25 лет:

лауреат 1 степени — Филипов Валерий, г. Коломна (Московская область);

лауреат 2 степени — Гагарина Любовь, г. Омск;

лауреат 3 степени — Кальян Анастасия, г. Королев (Московская область).

Победители в номинации "Защитим природу вместе":

Абазовский Алексей, г. Витебск (Беларусь);

Медко Владислав, г. Пермь;

Глызина Оксана, г. Новосибирск.

Победители в номинации "Поиск и прорыв":

Гиренко Виктория, г. Астрахань;

Петрушкина Алина, станица Боргустанская (Ставропольский край);

Яковлев Максим, г. Вышний Волочек (Тверская область).

Победители в номинации "Русское эхо":

Ламухин Владимир, с. Баргузин (Республика Бурятия);

Богучарская Александра, г. Майкоп (Республика Адыгея);

Дюгаева Ирина, г. Оренбург.

Победители в номинации "Тройка призеров Дмитрия Емца":

Колегов Константин, г. Богданович (Свердловская область);

Семенов Аркадий, г. Великий Новгород;

Арсентьева Валерия, г. Санкт-Петербург.

Победители в номинации "Выбор Центра чтения":