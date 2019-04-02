16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Журналиста уволили с ВГТРК из-за письма инженера РКЦ "Прогресс" Самарец сделал операцию, чтобы призваться в армию с братом-близнецом В областной библиотеке завершился конкурс короткого рассказа "Сестра таланта" В регион для участия в Параде Победы прибыли расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" Самарским студентам вдвое увеличили количество льготных поездок

Общество

В областной библиотеке завершился конкурс короткого рассказа "Сестра таланта"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати

В субботу, 30 марта, в Самарской областной универсальной научной библиотеке в торжественной обстановке завершился шестой Межрегиональный конкурс короткого рассказа "Сестра таланта-2019" для молодых прозаиков от семи до 25 лет.

В главном корпусе библиотеки собрались молодые авторы, а также их родители и друзья. Участников литературного конкурса организаторы разделили на три возрастные группы и предоставили возможность принять участие в творческих мастер-классах состоявшихся писателей.

Непростая задача стояла перед председателем Самарской областной писательской организации Александром Громовым и специалистом Центра чтения Даной Спиридоновой: сложно в доступной форме познакомить ребят от семи до 11 лет с тайнами мастерства. Александр Витальевич рассказывал о своем опыте и о том, как создавали свои произведения классики русской литературы. Один из самых важных советов творческим детям: "обязательно прислушивайтесь ко всем, но слушайте только себя. Это ваше произведение, только вы знаете, что будет происходить с вашим героем". Многое было озвучено для родителей и учителей. "Пожалуйста, не заставляйте детей что-то писать ко всем календарным праздникам. Иначе вы убьете в них творчество", — посоветовал Александр Громов.

Максим Замшев, поэт, писатель, редактор "Литературной газеты" дал подросткам совет не допускать в текстах повторов и поэтому для начала пользоваться словарями синонимов. Редактор "Литературной газеты" оставил участникам встречи свои координаты, чтобы обращались, если возникнут вопросы, пообещал отвечать и помогать.

Самарский писатель, лауреат литературной премии "Дебют" Андрей Олех мастер-класс для молодых прозаиков провел в форме живой беседы. "Смотрите по сторонам, буквально за всем, писателю нужны детали, малейшие подробности. Читайте все! Особенно то, что не нравится. Чтобы точно понимать, как именно вам писать не надо", — говорит самарский прозаик.

В 12.00 состоялось награждение всех участников и победителей.

"Я рада приветствовать вас от имени всех сотрудников нашей библиотеки, — обратилась со сцены ВРИО директора СОУНБ Наталья Малкова. — На следующий год нам исполняется 160 лет, это старейшая библиотека в России, в этом здании мы находимся уже 30 лет, у нас богатейшие фонды — более 4 млн единиц хранения, самое раннее из изданий относится к XV веку. Я надеюсь, что у нас вам интересно и комфортно. Сегодня я хочу всем вам пожелать удачи, надеюсь, что среди участников конкурса "Сестра таланта" обязательно есть начинающие писатели, книги которых будут храниться у нас и в фондах многих библиотек и станут востребованы читателями".

Высоко оценили работы молодых прозаиков члены жюри конкурса, куда вошли известные в России мастера слова.

Для участия в церемонии награждения в СОУНБ приехал депутат Государственной Думы РФ от Самарской области, участник боевых действий на территории республики Афганистан, Герой Российской Федерации Игорь Станкевич. Игорь Валентинович поприветствовал всех участников конкурса и наградил победителей номинации "Выбор Центра чтения". Депутат федерального собрания РФ передал начинающим писателям свои книги и подарки. А врио директора СОУНБ Наталье Малковой Игорь Станкевич вручил благодарственное письмо и поблагодарил коллектив библиотеки за создание условий для привлечения детей и юношества к активной интеллектуальной деятельности, содержательному досугу, а также за выявление и поддержку молодых талантливых авторов.

Среди участников финала конкурса были представители из Пензенской, Самарской, Московской, Калининградской областей, а также республики Башкирия и Татарстана. Желающие наблюдали за церемонией награждения в формате трансляции на youtube-канале библиотеки.

Масштабы литературного конкурса "Сестра таланта — 2019" впечатляют: на суд жюри был представлен 1051 рассказ, что в три раза больше, чем в 2018 г., конкурс охватил более 400 городов и населенных пунктов, помимо российских авторов свои работы прислали представители Чехии, Польши и некоторых других стран. В организации масштабного мероприятия приняли участие Самарская областная организация молодых литераторов и Самарская областная писательской организация.

На церемонии награждения были объявлены и награждены призами и кубками конкурса лауреаты 1, 2 и 3 степени в трех возрастных категориях — 7-11, 12-17 и 18-25 лет, а также победители номинаций "Защитим природу вместе", "Поиск и прорыв", "Русское эхо", "Выбор Центра чтения" и "Тройка призеров Дмитрия Емца", победителей которой объявил сам писатель.

Традиционно к концу года выйдет новый сборник лучших текстов финалистов конкурса "Сестра таланта", также участники будут знакомить со своими рассказами, выкладывая их в одноименной группе конкурса в социальной сети "Вконтакте". Подробная информация о конкурсе размещена в официальной группе.

Лауреаты 7-11 лет:

  • лауреат 1 степени — Потапов Александр, г. Мирный (Архангельская область);
  • лауреат 2 степени — Брякина Эвелина, г. Пенза;
  • лауреат 3 степени — Ситник Варвара, г. Самара.

Лауреаты 12-17 лет:

  • лауреат 1 степени — Селезнев Никита, рабочий поселок Мокшан (Пензенская область);
  • лауреат 2 степени — Федотенко Константин, г. Самара;
  • лауреат 3 степени — Согонов Евгений, с. Богатое (Самарская область).

Лауреаты 18-25 лет:

  • лауреат 1 степени — Филипов Валерий, г. Коломна (Московская область);
  • лауреат 2 степени — Гагарина Любовь, г. Омск;
  • лауреат 3 степени — Кальян Анастасия, г. Королев (Московская область).

Победители в номинации "Защитим природу вместе":

  • Абазовский Алексей, г. Витебск (Беларусь);
  • Медко Владислав, г. Пермь;
  • Глызина Оксана, г. Новосибирск.

Победители в номинации "Поиск и прорыв":

  • Гиренко Виктория, г. Астрахань;
  • Петрушкина Алина, станица Боргустанская (Ставропольский край);
  • Яковлев Максим, г. Вышний Волочек (Тверская область).

Победители в номинации "Русское эхо":

  • Ламухин Владимир, с. Баргузин (Республика Бурятия);
  • Богучарская Александра, г. Майкоп (Республика Адыгея);
  • Дюгаева Ирина, г. Оренбург.

Победители в номинации "Тройка призеров Дмитрия Емца":

  • Колегов Константин, г. Богданович (Свердловская область);
  • Семенов Аркадий, г. Великий Новгород;
  • Арсентьева Валерия, г. Санкт-Петербург.

Победители в номинации "Выбор Центра чтения":

  • Баталова Аглая, г. Гомель (Беларусь);
  • Серебрякова Екатерина, г. Москва;
  • Балакишиев Артур, г. Калининград.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

На Волге у Самары начался ледоход

На Волге у Самары начался ледоход

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5