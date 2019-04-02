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Общество

Троллейбусы №6 в Самаре выйдут на маршрут с валидаторами

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 6 апреля на дороги Самары выйдут 15 троллейбусов № 6 с валидаторами вместо кондукторов, сообщает пресс-служб мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В депо МП г. о. Самара "ТТУ" завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены. Сейчас размещаются валидаторы на входе в салоны троллейбусов.

Троллейбусы следуют от улицы Грозненской до Губернского рынка со средней наполняемостью, что на первых порах позволит избежать неудобств при внедрении системы, считают в горадминистрации.

Эксперимент продлится не меньше месяца. За это время специалисты изучат нюансы, касающиеся удобства нового способа оплаты как для пассажиров, так и для водителей, а также решат нуждается ли система в совершенствовании. Кроме того, в департаменте транспорта посчитают выручку после нововведения и оценят пассажиропоток.

Для реализации проекта учитывался опыт в этом направлении в других регионах и, в частности, в Москве. "В столице выручка транспортных предприятий благодаря такому нововведению увеличилась в среднем на 30-40 процентов. Безусловно, это позитивный опыт, который мы стремимся перенять. Если в Самаре эксперимент пройдет успешно, бескондукторная система оплаты проезда позволит не только повысить доходы Трамвайно-троллейбусного управления, но и решить проблему с нехваткой кондукторов", — сообщил директор ТТУ Михаил Ефремов.

Проезд можно будет оплачивать всеми транспортными и банковскими картами, социальной картой жителя Самарской области, по которой ездят пенсионеры. При отсутствии карт можно расплатиться наличными — деньги будут брать водители.

Посадка будет осуществляться через переднюю дверь троллейбусов — с оплатой и проходом через турникет. При необходимости водители будут открывать для посадки и среднюю дверь — для комфорта мам с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Высаживаться пассажиры будут через заднюю и среднюю двери. В экстренной ситуации предусмотрено выключение оборудования для свободного прохода.

Во время теста троллейбусы №6 будут отправляться в рейсы с кондукторами, которые разъяснят пассажирам механизм работы бескондукторной системы. В дальнейшем кондукторы этого маршрута — а это 30 человек — без работы не останутся, обещают в мэрии. "Руководство "ТТУ" готово предложить им другие должности исходя из штатного расписания предприятия. Рассматривается возможность перевода высвобождающихся кондукторов в контролеры. Данное направление работы необходимо будет усилить с развитием бескондукторной системы оплаты, особенно если в ходе эксперимента подтвердится целесообразность оснащения подвижного состава только валидаторами для самообслуживания (без турникетов)", - уточняется в релизе.

Инициаторы проекта рассчитывают, что новая система оплаты дисциплинирует пассажиров, увеличится количество безналичных расчетов с помощью транспортной и/или банковской карт.

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