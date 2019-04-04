Киноклуб "Треугольник" приглашает на премьеру "Нежной руку закона"

Киноклуб "Треугольник" (ЦРК "Художественный", Самара, ул. Куйбышева, 105) 11 апреля, в 19:00, приглашает на премьеру французского фильма режиссёра Пьера Сальвадори "Нежная рука закона" (Франция, 2018, драма, мелодрама, комедия, криминал, 1ч. 48 м., 16+).

В главных ролях: Адель Энель, Пио Мармай, Одри Тоту, Дэмиен Боннар, Венсан Эльбаз, Осине Шутри.

Ивонн, молодой полицейский инспектор, неожиданно узнает, что ее покойный муж не был порядочным служителем закона: из-за него невиновный молодой человек Антуан провел восемь лет в тюрьме. Теперь Ивонн пытается сделать все возможное, чтобы помочь Антуану вернуться к нормальной жизни.

История могла стать вполне драматической, но Пьер Сальвадори превращает череду небольших трагедий в комические ситуации. Сценой для смешных приключений нелепой, но обаятельной троицы главных героев: Антуана, Ивонн и ее давнего поклонника Луи — служат улицы Марселя. Город становится не просто фоном, а действующим лицом повествования. История скромной сотрудницы полиции, узнающей о преступлениях собственного мужа, служившего стражем закона, невероятно увлекательна. От осознания обмана и ощущения шаткости мира, героиня переходит к наведению справедливости, делает все, чтобы искупить вину покойного супруга. Однако путь благих намерений извилист и непредсказуем.

Картину снимали в Париже и Марселе. Некоторые сцены отсняли в участке полиции в Понтауазе (пригород Парижа). Другие сценимали в замке Круасси во Франции.

Фильм "Нежная рука закона" стал пятым по счету для Пьера Сальвадори и его помощника Бенуа Граффина. До этого они представили обществу фильмы: "Женщина во дворе" (2014), "Случайный роман" (2010), "Роковая красотка" (2006) и "Только после Вас!" (2003).

В программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля 2018 г. фильм получил "Премию общества драматических авторов и композиторов" (SACD).

Стоимость билета — 150 рублей.