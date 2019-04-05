До старта посевной кампании остались считанные дни

Подготовка к посевному сезону в ООО "КХ Рассвет" уже завершена. Примерно 15 апреля, как только позволит погода, рассчитывают выйти в поле на боронование.

Растениеводческое предприятие "Рассвет" развивается в селе Большая Черниговка более 15 лет. С тех пор как в район вернулся Бисенгали Сабиров (на фото). За его плечами большой опыт работы зоотехником и управляющим в колхозе в родной Августовке, а также директором "Уральскводстроя". Именно из Казахстана его и уговорили вернуться в начале 2000-х годов, чтобы поднимать из предбанкротного состояния "Агропромхимию". Но поднимать уже было нечего — на куски хозяйство разобрали кредиторы. Бисенгали Сабиров выкупил у них производственную базу со складскими помещениями и взял в аренду 2000 гектаров у бывших пайщиков "Агропромхимии".

Первое время обрабатывать эту землю было непросто — поля были разбросаны по району, некоторые аж в 30 километрах друг от друга. Но в те годы в Большой Черниговке было немало заброшенных сельхозугодий, и он использовал возможность поменять пайщиков на тех, чьи земли, расположенные вблизи от районного центра, остались не у дел после банкротства колхоза "Степной маяк". "Рассвет" вернул в оборот около 400 гектаров земли, освободив их от свалки, копившегося годами мусора и зарослей кустарника. И уже в 2003 году обрабатывал 3000 га, компактно находившихся недалеко от производственной базы.

Сегодня хозяйство обеспечено всей необходимой техникой. Причем как новой, так и старой, отказываться от которой в "Рассвете" не намерены. "Лучшей техники для боронования, чем гусеничный трактор, нет, — считает Бисенгали Сабиров. — Колесные трактора, хоть и спаренные, в отличие от гусеничных, утрамбовывают почву. Технологии обработки почвы мы тоже придерживаемся традиционной. Два — три года обрабатываем глубокорыхлителями, следующий сезон — делаем переворот пласта. Это позволяет нам сохранять влагу в почве". Но и новыми агрегатами парк техники пополняется регулярно. В 2017 году, например, купили два комбайна "Акрос". Сейчас ожидают одобрения кредита на приобретение дополнительной сеялки. Рассчитывают, что это поможет завершить весенние полевые работы почти в два раза быстрее и отсеяться максимум за пять дней. Если, конечно, погода позволит.

В этом году в "Рассвете" планируют посеять ячмень, кукурузу на зерно, подсолнечник, сою, нут, возможно, даже кориандр. Последнюю — редкую для наших краев культуру — здесь выращивают не первый год. Как и другие культуры — в зависимости от прогнозируемых на очередной сезон спроса и цены. Поэтому периодически в посевной клин включают и чечевицу, и просо, и другие культуры. Для личных подсобных хозяйств пайщиков выращивают костер и суданку. Площади под этими кормовыми культурами, скорее всего, придется расширять. Ведь в ближайших планах Бисенгали Сабирова — строительство коровника для выращивания мясного КРС и бойни на 10 голов, которая будет обслуживать не только свое хозяйство, но и фермеров всего Большечерниговского района, где пока нет ни одного убойного цеха.