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Общество

Маршрут автобусов № 76 опять изменили

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Измененную схему движения автобусов № 76 скорректировали, сообщает администрация Самары.

Напомним, в связи с ремонтом канализационного коллектора на ул. Утевской временно (до 4 мая) закрыт участок дороги от ул. Уральской до ул. Хасановской.

По вновь скорректированной схеме автобус пойдет по ул. Утевской — ул. Степной — Утевскому переулку — ул. Восточной — ул. Камышинской — ул. Хасановской — Саратовскому переулку — Новокуйбышевскому шоссе. В обратном направлении автобусы едут по этим же улицам.

Таким образом, сейчас автобусы 76 маршрута пропускают три остановки: "Кряж", "Ильинская церковь", "Улица Войкова". Но эти остановки дублируются другими маршрутами: троллейбусом № 6, автобусами № 66, 26, а также маршрутным такси № 215.

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