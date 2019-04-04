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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за ремонта канализации изменят маршрут автобуса №76

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре временно ограничат движение по ул. Утевской и скорректируют маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Архив «ВН»

Из-за технологического сбоя специалисты ООО "СКС" ведут работы на канализационном коллекторе диаметром 700 мм на ул. Утевской в районе пожарной части (ул. Войкова, 1). В связи с этим временно закрыт участок дороги на ул. Утевской - от ул. Уральской до ул. Хасановской. Ограничение движения будет действовать до 4 мая.

Автобусы маршрута №76 в прямом и обратном направлении временно будут следовать по ул. Утевской, по дороге вдоль домов №№ 34-38 по ул. Уральской, по ул. Уральской, по Новокуйбышевскому шоссе и далее по своему маршруту.

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