Улица Утевская станет уже из-за замены канализационной трубы

В Самаре из-за работ по замене канализационной трубы планируется сужение ул. Утевской, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

По информации коммунальщиков, коллектор диаметром 700 мм был уложен в 1978 году. За это время трубы достигли практически 100% износа, и из-за газовой коррозии часть из них пришла в негодность. Помимо этого в канализационную линию врезана бесхозная труба, ухудшающая ситуацию и значительно усложняющая ремонтные мероприятия.

Специалисты цеха эксплуатации канализации "РКС-Самара" переложат около 90 метров канализационной трубы в районе пересечения ул. Войкова и Утевской. Для того чтобы была возможность произвести ремонт, необходимо построить байпасную линию, по которой стоки пойдут в обход разрушенного участка. Основная линия, которую будут перекладывать, находится на глубине около 7 метров.

К работам специалисты "РКС-Самара" приступают в среду, 3 апреля.