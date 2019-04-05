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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Студенты с хорошим потенциалом хотят работать в МегаФоне

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон занял первое место в номинации "Лучшая телекоммуникационная компания по мнению студентов с высоким потенциалом" в рейтинге Changellenge — Best Company Award.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Лучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются крупнейшие компании, занимающие лидирующие позиции в стране и мире. В телекоммуникационной сфере самым привлекательным местом для развития карьеры был назван МегаФон, занявший первое место в соответствующей номинации ежегодного рейтинга предпочтений молодых специалистов к ведущим работодателям России и мира.

"Мы стремимся быть привлекательным работодателем для студентов и выпускников, чтобы вместе с молодыми талантливыми сотрудниками разрабатывать востребованные цифровые продукты. Быть признанным работодателем №1 — большая честь для нас и подтверждение правильно выбранного пути — стратегии цифрового развития. Объединив амбиции молодых специалистов и возможности крупнейшей технологической компании, вместе мы приближаем общее цифровое будущее", — рассказала Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

В 2018 году для начинающих специалистов (студентов старших курсов и выпускников вузов) в самарском отделении компании были запущены программы оплачиваемых стажировок в ЕЦУС (Едином центре управления сетью "Восток"). Программа для молодых IT-специалистов, дает возможность учиться у коллег-экспертов, получать навыки на тренингах МегаАкадемии и разобраться, как устроен реальный бизнес.

В Самаре компанию "МегаФон" как работодателя преимущественно выбирают выпускники Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Второе место занимают отучившиеся в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева (ныне Самарский Университет). Далее следуют Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики и Самарский государственный технический университет.

Рейтинг Best Company Award — это ежегодная премия в сфере бренда работодателя, результаты которой подводит образовательная платформа Changellenge. Исследование проводится на основе онлайн-опроса молодых специалистов с высоким потенциалом (High Potentials, или HiPo) и показывает, как они относятся к ведущим работодателям России и мира. Рейтинг Best Company Award 2019 составлен по результатам исследования с декабря 2018 года по февраль 2019 года и онлайн-опроса студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад в 25 российских вузах, включая МГУ, СПбГУ, РЭШ, ИТМО, Казанский федеральный университет, РАНХиГС и другие.

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