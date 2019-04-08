Завод приборных подшипников перейдет на сокращенный график

Руководство ООО "Завод приборных подшипников" (ЗПП) в условиях падения объема заказов рассматривает возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Самарское обозрение".

Завод является крупнейшим в России производителем миниатюрных прецизионных шариковых подшипников метрической и дюймовой систем измерения. Совладельцами ЗПП выступают ООО "Стратегическое бюро" (70%), Александр Хенкин (20%) и Михаил Хенкин (10%). Первое также принадлежит Хенкиным. Всего на заводе трудится более тысячи человек. В 2017 г. выручка предприятия составила 2,013 млрд руб., чистая прибыль — 526,68 млн рублей. Финансовый отчет за 2018 г. пока не раскрывается.

В начале апреля 2019 г. стало известно о возможном введении на предприятии сокращенной четырехдневной рабочей недели. Эту информацию подтвердили в региональном отделении Профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, в зоне ответственности которого находится ЗПП. По словам председателя профсоюза Александра Меньшикова, к необходимости урезать график привела недозагруженность производственных мощностей предприятия. Более подробный комментарий Меньшиков предоставить не смог. Сотрудник завода в беседе с изданием пояснил, что рабочие ЗПП готовятся работать по четыре дня в неделю с мая 2019 года. По его словам, это продлится в течение трех месяцев. Один из учредителей предприятия, Михаил Хенкин, сообщил, что на данном этапе вопрос о сокращении рабочего времени находится на стадии обсуждения.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", заметное снижение заказов на ЗПП произошло еще в 2018 году. Тогда завод принял участие в 88 процедурах закупок, из которых вышел победителем в 64. Сумма заключенных контрактов составила 100,591 млн рублей. Годом ранее у предприятия было 132 заказа стоимостью 302,752 млн рублей. За три месяца 2019 г. Завод приборных подшипников принял участие в 25 торгах, однако заключил только восемь контрактов. Их общая сумма всего лишь 8,361 млн рублей. В числе заказчиков фигурируют ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова", АО "ФНПЦ "Производственное объединение "Старт" им. М. В. Проценко", АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева".

"По закону предприятие может работать в режиме сокращенной рабочей недели сколь угодно долго, но экономически рано или поздно это может оказаться нецелесообразным. В частности, если уровень затрат превышает доходы предприятия, а сейчас, скорее всего, так оно и есть, то в конце концов все деньги будут потрачены и компания — любая, в том числе и данная, — просто обанкротится", — рассуждает генеральный директор "ДСТС Финанс Консалтинг" Дмитрий Цибизов.

По словам эксперта, если через какое-то время ситуация пойдет в гору, тогда, возможно, предприятие вернется к нормальной рабочей неделе. "Проблема только в том, что людей может новый рабочий график не устроить — при четырехдневке зарплата обычно сокращается примерно на 20%. И персонал начнет уходить, а потом, когда все наладится, предприятие не сможет брать какие-то заказы, потому что их просто некому делать. Это тоже в силах пустить завод ко дну. Поэтому очень важно находить общий язык с сотрудниками", — резюмировал Цибизов.