Борис Листов принял участие в правительственном совещании о ходе сезонных работ

Председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов принял участие в селекторном совещании под руководством председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева по вопросу "О ходе проведения в 2019 году весенних полевых сельскохозяйственных работ".

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, главы субъектов РФ, представители банков и компаний, руководители профильных союзов и ассоциаций.

По словам Дмитрия Медведева, для того чтобы посевная прошла без сбоев, правительство продолжает направлять в регионы средства, уже поступило около 110 млрд рублей. Премьер-министр отметил, что аграрии обеспечены к посевной кампании как сельхозтехникой, так и семенами.

Как отметил Дмитрий Патрушев, министерство сельского хозяйства находится в постоянном диалоге с субъектами РФ и оперативно оказывает всю необходимую помощь, в том числе при организации посевной кампании. На сегодняшний день весенние полевые работы уже активно смещаются в сторону центральных и приволжских регионов России. Подкормкой озимых занимаются аграрии 25 субъектов, а к севу яровых культур приступили 19 регионов. В настоящее время засеяно около 1,2 млн га яровых культур и произведена подкормка почти 8 млн га озимых.

"Россельхозбанк последовательно наращивает финансирование сезонных работ, оставаясь лидером этого рынка. Эффективная поддержка отрасли способствует повышению результативности проведения сезонных работ, получению аграриями хорошего урожая, и, как следствие, удовлетворению потребностей внутреннего рынка и наращиванию экспортного потенциала российского АПК. С начала года сельхозпроизводителям на проведение весенних полевых работ выдано 116,2 млрд рублей, что на 14,3% больше чем за аналогичный период 2018 года. Объем предоставленных средств по программе льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых составил 40,9 млрд рублей", — отметил по итогам совещания председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.